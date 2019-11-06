Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%. Как сообщили RNS в пресс-службе банка, «снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года».
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Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

Ведомостивчера в 10:41

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

Forbesвчера в 11:41

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъвчера в 11:01

Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

News.ruвчера в 09:43

Сбербанк опять снизил ставки по рублёвым вкладам

Life.ruвчера в 13:09

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

ТАССвчера в 10:21

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБКвчера в 10:14
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Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 05 ноября в 01:45
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика

Азербайджан вручил послу России ноту протеста

Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС вчера в 09:31
Армия и оружие

Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету

Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии

Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости вчера в 03:48
Армия и оружие

СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

Известия вчера в 13:56
Политика

В ООН приняли российскую резолюцию по контролю над вооружениями

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции, предложенный российской стороной, об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Страна Советов on-line 01:13
Общество

Средний класс оказался самым закредитованным в России

В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
BFM.ru 01:08
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Политика

Трамп назвал фейком просьбу к Барру «оправдать» разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп назвал неправдой публикацию о том, что просил генерального прокурора Уильяма Барра о пресс-конференции, касающейся своей телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским.
REGNUM 01:25
Хоккей

СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова на Ожиганова из «Ак Барса»

Нева Спорт вчера в 07:43
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Политика

«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Общество

В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru вчера в 10:12
Политика

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским

Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским. Об этом в интервью National Interest заявил Денис Ортблад.
Piter.tv вчера в 00:02
Транспорт

В центре Москвы ограничат движение из-за торжественного марша

До полудня ограничат проезд по Моховой улице по одной полосе.
Говорит Москва 00:44
Общество

Россиян заставят выбрать тип трудовой книжки

В законопроект об электронных трудовых книжках введена поправка о выборе типа документа.
Lenta.ru 00:54
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Наука

Обнаружен клеточный механизм, который помогает иммунной системе распознавать опухоли

Исследователи из Онкологического центра Моффитта совместно с коллегами из Университета Майами описали клеточный механизм, контролирующий распознавание раковых клеток лимфоцитами.
Naked Science 02 ноября в 12:55
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Общество

В школе на Алтае закрыли спортзал из-за превышения уровня радона

На Алтае суд приостановил работу спортзала в школе в селе Озеро-Куреево, где многократно был превышен уровень радона в воздухе, сообщили в пресс-центре Роспотребнадзора.
РЕН ТВ вчера в 23:28
Политика

СМИ назвали кураторов группы «капитанов бизнеса» от России и США

Россия и США назначили ответственных за начало работы группы высокого уровня по экономическому сотрудничеству двух стран, предложенную президентом Владимиром Путиным в 2018 году.
РБК 00:16
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия вчера в 14:58
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Атаковавшие заставу на таджикско-узбекской границе были боевиками ИГ* (ИГ — запрещена в РФ и ряде стран) из Афганистана.
Газета.Ru вчера в 05:46
Политика

Трамп: США ждет депрессия в случае победы демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в растущем тоталитаризме и пообещал экономический крах, если они вернутся к власти в результате выборов в 2020 году.
Российская газета вчера в 23:43
Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

В четырех регионах России задержали мошенников, обманувших более тысячи граждан при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 22:02
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