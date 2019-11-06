Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%. Как сообщили RNS в пресс-службе банка, «снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года».
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Изменения по вкладам за 7 ноября

Банки.рувчера в 10:06

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ06 ноября в 11:01

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

ТАСС06 ноября в 10:21

Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

Ведомости06 ноября в 10:41

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК06 ноября в 10:14

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Rambler News Service06 ноября в 09:58

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

ПРАЙМ06 ноября в 09:33
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Футбол

Акинфеев повторил свой легендарный сэйв ногой

Metaratings вчера в 17:09
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Армия и оружие

Российские вертолеты приступили к ежедневному патрулированию Сирии

REGNUM 00:45
Политика

Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Zuma\TASS Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Североатлантический альянс находится в коме из-за "смерти мозга".
РЕН ТВ вчера в 20:25
Общество

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 06 ноября в 10:53
Общество

На складе в Подмосковье нашли арестованные картины Ананьевых

Пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых следователи нашли на территории склада в городском округе Домодедово, сообщает Forbes.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:30
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 06 ноября в 08:43
Общество

Власти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин

Ранее газета Financial Times писала, что Вашингтон планирует отменить ряд пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договорённостей между странами по ряду спорных вопросов.
Эхо Москвы 00:17
Происшествия

Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске

REGNUM вчера в 19:09
Футбол

«Краснодар» одержал вторую победу над «Трабзонспором» в Лиге Европы

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвёртого группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.
REGNUM 00:09
Гаджеты

Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Общество

Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы

Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me вчера в 09:09
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Армия и оружие

Пентагон заверил, что США не получают прибыль от сирийской нефти

РИА Новости вчера в 12:35
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 01:33
Происшествия

Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС вчера в 13:42
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

ТАСС 00:15
Космос

В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Дни24 вчера в 10:55
Общество

Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Российская газета вчера в 16:04
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
Армия и оружие

В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»

Life.ru вчера в 07:35
Политика

Президент Казахстана сообщил о приятных впечатлениях от Омска

7 ноября Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
РБК вчера в 20:18
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней

Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 06 ноября в 08:58
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer 190, пострадавших в результате инцидента нет.
RT на русском вчера в 19:52
Технологии

В Китае заявили о начале разработки сети 6G

В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК вчера в 14:00
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Новосибирской области

Пятый канал вчера в 22:39
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
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