Финансы
Rambler News ServiceСбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил ставки по вкладам, следует из информации на сайте банка, максимальная ставка по обычным вкладам теперь составляет 4,65%. Как сообщили RNS в пресс-службе банка, «снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года».
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Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Наука
Роботы перестанут пугать людей своими действиями
Роботы могут двигаться достаточно быстро и буквально вырывать предметы из рук человека.
Популярная механика 06:45
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости 07:44
Происшествия
Суд обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы обратил в доход государства имущество на 6,3 млрд руб, принадлежавшее главе банковского отдела управления «К» ФСБ России Кириллу Черкалину и его близким.
РБК 11:26
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Армия и оружие
Украина обвинила ДНР в срыве разведения войск
Украина обвинила представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в срыве разведения сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.
Lenta.ru 11:10
Общество
Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об «убогом» русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов прокомментировал постановление комиссии ученого совета по академической этике, осудившей его слова об "убогом" русском языке.
РИА Новости 10:40
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины, о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM 10:24
Спорт
Испания не пустила сборную России в финал Межконтинентального кубка
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Испании в полуфинальном матче Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае.
Sportbox.RU 10:55
Политика
Комитет ООН отклонил предложение РФ о возможности его переноса из США
Первый комитет Генассамблеи ООН по разоружению проголосовал против предложения Москвы.
Говорит Москва 10:48
Общество
Медведев продлил действие «плоских тарифов» для Аэрофлота на 2020 год
В сообщении говорится, что действие «плоских тарифов» будет продлено на 2020 год.
Красная весна 10:28
Общество
В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» случился сбой
Всплеск жалоб на работу «Сбербанк Онлайн» наблюдается и на сервисе Downdetector. Сообщения о сбоях начали поступать примерно в 16:00 мск.
РБК 09:25
Политика
Трамп может приехать на Парад Победы в Москву
Вести.Ru 10:59
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Футбол
Новиков утвержден главным тренером «Динамо»
Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 11:11
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Общество
У Шестуна нашли новое имущество
Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21
Политика
Госдеп США может убрать пост спецпредставителя по Украине
Отмечается, что упразднение этой должности будет отображать тот факт, что расследование по импичменту президента США повлияло на политику страны в отношении Украины.
Газета.Ru 09:37
Теннис
Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе
Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
GoTennis.ru 02:07
Общество
Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру
Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14
Технологии
В России запустили компьютер для испытаний оружия в цифровом режиме
Российские учёные запустили суперкомпьютер, который позволяет создавать и испытывать оружие в цифровом режиме, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:45
Энергетика
В России ускорился рост цен на дизельное топливо
В России ускорился рост цен на дизельное топливо, говорится в материалах Росстата.
DP.RU 08:54
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
РИА Новости 03:40
Политика
Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Футбол
Лэмпард признан лучшим тренером октября в АПЛ
Sports.ru 07:15
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
ГЛАС.RU вчера в 13:25
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Evo-rus.com вчера в 06:00