Финансы
ТАСССбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
"Снижение ставок вызвано прежде всего снижением ключевой ставки ЦБ 28 октября 2019 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка. Максимальная доходность по вкладу "Сохраняй" составляет 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от шести месяцев до двух лет.
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Происшествия
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RT на русском 11:28
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США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
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Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru 11:05
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
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Экономика
Стоимость моста через Калининградский залив выросла до 44 млрд рублей
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Калининград.Ru 04:20
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Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Экономика
Статус особой экономической зоны присвоили Кашире
Статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа присвоили подмосковной Кашире в соответствии с постановлением правительства России.
Подмосковье Сегодня 09:53
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Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Происшествия
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы
В Екатеринбурге взят под стражу подросток, которого подозревают в убийстве сверстницы.
РБК 08:31
Экономика
Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами
В октябре член Общественной палаты Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.
RT на русском 09:29
Наука
Тюлени Арктики вымирают от чумы
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Кино
Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию
Предпремьерный показ сериала-катастрофы «Эпидемия», снятого по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро», состоялся на этой неделе в Москве.
Петрозаводск говорит 06:24
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия 10:50
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
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Общество
В Саратовскую область приехал Роман Абрамович
Сегодня, 8 ноября, в Саратов вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным приехал с визитом миллиардер Роман Абрамович, сообщают в Instagram-аккаунте volodin.saratov сторонники парламентария.
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Происшествия
Министр строительства Ставрополья арестован
В ведомстве пояснили, что на основании решения суда министра арестовали на период расследования уголовного дела.
Это Кавказ 09:06
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
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Постоянный стресс, плохая экология и вредные привычки не идут на пользу нашему сердцу.
Ридус 09:59
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Известия 11:38
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
ГЛАС.RU вчера в 13:25