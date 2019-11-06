Финансы

ГЛАС.RUГЛАС.RU«Сбербанк» снизил ставки по вкладам в рублях

«Сбербанк» снизил ставки базовых розничных вкладов в рублях. Об этом сообщили на официальном сайте кредитного учреждения. В настоящее время максимальная доходность по рублевому вкладу «Сохраняй» составляет 4,65% годовых, если сумма размещения превышает 400 тыс. рублей.
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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК06 ноября в 10:14

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ06 ноября в 11:01

Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

Ведомости06 ноября в 10:41

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

ТАСС06 ноября в 10:21

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

Forbes06 ноября в 11:41

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Rambler News Service06 ноября в 09:58

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

ПРАЙМ06 ноября в 09:33
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Общество

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Политика

Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России

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Газета.Ru 10:12
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Армия и оружие

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Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
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В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского

РИА Новости 02:33
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Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение о переносе его работы

Первый комитет ГА ООН, отвечающий за вопросы разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.
RT на русском 12:23
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Lenta.ru 12:09
Шоу-бизнес

Стало известно, что Тарасов неоднократно избивал Бузову во время брака

Дмитрий Тарасов поднимал на Ольгу руку, на что певица не единожды жаловалась в полицию, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.
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Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

RT на русском 11:28
Политика

Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Политика

КНР не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по разоружению

В Китае заявили, что страна не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями.
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Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР

Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
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Александр Глеб: «Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год, — признался Глеб в интервью Youtube-каналу «Красава».
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На поддержку газомоторной отрасли России направят 50 млрд рублей

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MedikForum.ru вчера в 10:38
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Общество

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Общество

В Грузии начались протесты против фильма о геях

В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
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Названы заболевания, при которых противопоказана хурма

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
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Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
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Синоптики прогнозируют «вишнёвую» зиму в Москве

Синоптики центра «Фобос» предполагают, что предстоящая зима в центральной части России будет одной из самых тёплых в истории метеонаблюдений.
RT на русском 01:04
Шоу-бизнес

Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги

Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
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В России резко сократились продажи новых автомобилей

В октябре 2019 года в России резко сократились продажи легковых автомобилей.
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Трамп может посетить Парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
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