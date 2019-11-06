Финансы
ГЛАС.RU«Сбербанк» снизил ставки по вкладам в рублях
«Сбербанк» снизил ставки базовых розничных вкладов в рублях. Об этом сообщили на официальном сайте кредитного учреждения. В настоящее время максимальная доходность по рублевому вкладу «Сохраняй» составляет 4,65% годовых, если сумма размещения превышает 400 тыс. рублей.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 13:06, Вашингтон
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
Газета.Ru 06:20
Политика
Журналист из Польши назвал Макрона «полезным идиотом Кремля»
В своей статье, которая носит название "Макрон - полезный идиот Кремля", он заявляет, что французский лидер призывает членов альянса не надеяться на США, хотя сам не собирается в критической ситуации оказывать им помощь.
Газета.Ru 12:57
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Политика
Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России
Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.
Газета.Ru 10:12
Космос
«Вояджер-2» прислал новые данные из межзвездного пространства
Южный Федеральный 05 ноября в 10:08
Фигурное катание
Щербакова лидирует после короткой программы в Китае
Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае.
Газета.Ru 06:01
Общество
Потанин победил в споре с бывшей женой на £6 млрд
По данным Daily Mail, Наталья Потанина добивалась взыскания с экс-мужа £5,8 млрд (примерно $7,43 млрд).
РБК 09:29
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Политика
Первый комитет ГА ООН не поддержал предложение о переносе его работы
Первый комитет ГА ООН, отвечающий за вопросы разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о возможном переносе его работы из США в связи с невыдачей виз дипломатам.
RT на русском 12:23
Шоу-бизнес
Стало известно, что Тарасов неоднократно избивал Бузову во время брака
Дмитрий Тарасов поднимал на Ольгу руку, на что певица не единожды жаловалась в полицию, пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на свои источники.
Life.ru 07:27
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Политика
КНР не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по разоружению
В Китае заявили, что страна не планирует присоединяться к переговорам РФ и США по контролю над вооружениями.
Комсомольская правда 08:04
Общество
Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР
Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Футбол
Александр Глеб: «Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»
Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год, — признался Глеб в интервью Youtube-каналу «Красава».
Спорт-Экспресс 12:05
Экономика
На поддержку газомоторной отрасли России направят 50 млрд рублей
Заместитель министра энергетики Антон Инюцын рассказал о планах российского правительства в ближайшие пять лет направить на поддержку газомоторной отрасли 50 млрд рублей.
RT на русском 12:09
Здоровье
Врач-онколог назвала симптомы, которые могут сигналить о раке легкого
Уфимский врач-онколог Дина Сакаева в разговоре с журналистами рассказала о вероятных симптомах рака легкого - одного из самых смертоносных видов онкозаболеваний в России.
MedikForum.ru вчера в 10:38
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Общество
Малышева рассказала о правилах здорового образа жизни
Врач, ведущая передачи «Жить здорово» Елена Малышева в беседе с ФАН рассказала о правилах здорового образа жизни.
RT на русском 12:41
Общество
Синоптики прогнозируют «вишнёвую» зиму в Москве
Синоптики центра «Фобос» предполагают, что предстоящая зима в центральной части России будет одной из самых тёплых в истории метеонаблюдений.
RT на русском 01:04
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Авто
В России резко сократились продажи новых автомобилей
В октябре 2019 года в России резко сократились продажи легковых автомобилей.
МонаВиста 08:25
Политика
Трамп может посетить Парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.
Коммерсантъ 10:34