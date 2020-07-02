Экономика
КоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфаксвчера в 07:18
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Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 16:25
Общество
Бизнесмен Зотов из «списка Титова» освобожден из-под стражи
Мера пресечения члену "списка Титова", экс-руководителю компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову, который обвиняется в мошенничестве, была изменена в связи с выявленными прокурорами нарушениями уголовно-процессуального кодекса, бизнесмен освобожден из-под стражи, сообщила "Интерфаксу" представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
Интерфакс 16:35
Общество
ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Общество
Детские сады в Ростовской области 6 июля вернутся к полноценной работе
Власти Ростовской области решили в очередной раз смягчить ограничения, действующие в регионе из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 11:49
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Общество
Неизвестные осквернили статую русалочки в Копенгагене
Вандалы осквернили статую русалочки в Копенгагене, передает ОТР. Неизвестные написали на постаменте «расистская рыба».
Общественное телевидение России 13:38
Футбол
ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Московский ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 14:54
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 15:43
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Политика
Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
Finam.Ru 09:58
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Футбол
42-летний Буффон хочет закончить школу по окончании карьеры
42-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон собирается доучиться в школе, которую он так и не закончил.
Нева Спорт 15:41
Политика
Суд по делу MH17 ожидает спутниковые снимки с места крушения от США
Нидерландский суд посчитал обоснованной просьбу защиты повторно запросить у властей США спутниковые снимки с места крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Коммерсантъ 13:38
Армия и оружие
Специалисты усовершенствовали российский танк «Армата»
Российские конструкторы довели до совершенства танк Т-14 "Армата", который впервые появился на публике на Параде Победы в 2015 г. Об этом сообщил член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Утро.ru 13:28
Шоу-бизнес
Хазанов опроверг сообщения о госпитализации
Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия.
Lenta.ru 16:02
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
RT на русском 17:00
Авто
Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы
По факту продажи Tesla превышают прогнозы почти на четверть второй квартал к ряду.
Новые автомобили 10:41
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Газета.Ru 14:06
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Происшествия
В США освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила
В Соединенных Штатах освободили из тюрьмы осужденного на 1000 лет педофила Питера Мэллори, передает New York Post.
Газета.Ru 15:38
Религия
В Московской патриархии отца Сергия назвали косноязычным
Епископ Савва, заместитель управляющего делами Московской патриархии, заявил, что отец Сергий «косноязычный», а его речи могут брать только эмоциональностью, также он удивлен тем, что кто-то «может вообще всерьез это воспринимать».
Вечерние Ведомости 15:44
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 08:06