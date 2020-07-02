Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
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Сбербанк снизил ставки базовых рублевых вкладов

Ведомости08:49

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК08:37

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента

РИА Новости06:15

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад

Интерфакс07:18

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАСС07:02

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

RT на русском07:00

Банки начали снижать ставки по вкладам в рублях

Вести.Ru07:38
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
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Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
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Культура

«…Не стараясь угодить». Кирилл Клейменов дописал свой «Исторический роман»

Исторический роман Сочинял я понемногу, Пробиваясь, как в туман, От пролога к эпилогу.
Новая газета 10:35
Политика

Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции

Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
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Политика

После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
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Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

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Происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек

RT на русском 11:40
Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
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Общество

Жена президента Татарстана за год заработала 481 млн рублей

Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова увеличила свой доход за прошлый год втрое — до 480,85 млн руб. По данным kartoteka.ru, госпожа Минниханова владеет 51% ООО "Лучано", которое управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани, на улице Островского.
Коммерсантъ 13:13
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Автоспорт

«Мерседес» представил новые комбинезоны Хэмилтона и Боттаса

Команда «Формулы-1» «Мерседес» показала гоночные комбинезоны боевых пилотов, в которых они примут участие в Гран-при Австрии.
Матч ТВ 05:06
Спорт

Ласицкене допускает уход из сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что может покинуть сборную России из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском 13:25
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
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Футбол

Клопп и Гвардиола огласили составы «Ливерпуля» и «Сити» на матч АПЛ

Перед началом встречи футболисты "Сити" устроят мерсисайдцам чемпионский коридор.
Газета.Ru 14:36
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Происшествия

«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
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Авто

Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России

На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
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Футбол

Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года

Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
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Музыка

Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню

Новоиспеченный политик и музыкант Сергей Шнуров не смог расстаться со своей группировкой «Ленинград».
Live24 12:20
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
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Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 14:18
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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Известия Мордовии 04:00
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
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Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Общество

В Туле определены победители викторины «Наша Конституция»

В Туле подвели итоги викторины «Наша Конституция», которая проводилась на территории региона с 25 июня по 1 июля.
АиФ Тула 14:11
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
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Общество

В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку

С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости вчера в 00:19
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