Экономика
КоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
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Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Культура
«…Не стараясь угодить». Кирилл Клейменов дописал свой «Исторический роман»
Исторический роман Сочинял я понемногу, Пробиваясь, как в туман, От пролога к эпилогу.
Новая газета 10:35
Политика
Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции
Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Политика
После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян
Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
Би-порт вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
RT на русском 11:40
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Общество
Жена президента Татарстана за год заработала 481 млн рублей
Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова увеличила свой доход за прошлый год втрое — до 480,85 млн руб. По данным kartoteka.ru, госпожа Минниханова владеет 51% ООО "Лучано", которое управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани, на улице Островского.
Коммерсантъ 13:13
Автоспорт
«Мерседес» представил новые комбинезоны Хэмилтона и Боттаса
Команда «Формулы-1» «Мерседес» показала гоночные комбинезоны боевых пилотов, в которых они примут участие в Гран-при Австрии.
Матч ТВ 05:06
Спорт
Ласицкене допускает уход из сборной России из-за ситуации вокруг ВФЛА
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что может покинуть сборную России из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском 13:25
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Футбол
Клопп и Гвардиола огласили составы «Ливерпуля» и «Сити» на матч АПЛ
Перед началом встречи футболисты "Сити" устроят мерсисайдцам чемпионский коридор.
Газета.Ru 14:36
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Происшествия
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Футбол
Контракт Сане с «Баварией» рассчитан до 2025 года
Мюнхен, Германия, 2 июля 2020, 18:53 — REGNUM 24-летний вингер сборной Германии Лерой Сане подписал с мюнхенской «Баварией» контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25.
REGNUM 11:53
Музыка
Сергей Шнуров возродил группу «Ленинград» и снял клип на новую песню
Новоиспеченный политик и музыкант Сергей Шнуров не смог расстаться со своей группировкой «Ленинград».
Live24 12:20
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Политика
Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17
Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
Газета.Ru 14:18
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Общество
В Туле определены победители викторины «Наша Конституция»
В Туле подвели итоги викторины «Наша Конституция», которая проводилась на территории региона с 25 июня по 1 июля.
АиФ Тула 14:11
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Общество
В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости вчера в 00:19