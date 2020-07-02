Экономика
КоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
Читать в источнике
Оценить623
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 14:10, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России
Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
ТАСС 12:18
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Футбол
Дюгарри назвал Месси полутораметровым аутистом
Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри поделился мнением о нападающем команды Антуане Гризманне.
Спорт-Экспресс 07:00
Футбол
Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств
Как сообщает Sport.ru, профессиональный советский футболист Анатолий Бышовец высказал свое мнение по поводу тренерской работы Леонида Слуцкого, который работает с футбольным клубом «Рубин» .
CT news вчера в 06:09
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 26 июня, сократились на 7,2 млн баррелей — до 533,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Service 11:00
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Политика
Навальный заявил, что все граждане голосовали против поправок
Фальшивкой и огромной ложью являются результаты голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил Алексей Навальный 1 июля на своем сайте.
ИА Красная Весна вчера в 17:41
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Общество
В Тульской области завершается викторина «Наша Конституция»
Провести в дни Общероссийского голосования викторину «Наша Конституция» предложили члены Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области».
Московский Комсомолец Тула вчера в 03:37
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02:49
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Достаточным бюджет 45–60 тыс. руб. назвали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб устроил бы 4%. Менее чем на 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.
РБК 12:00
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
Политика
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в 2014 году говорит о стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 10:32
Общество
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости вчера в 19:50
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Общество
Росстат сообщил о росте цен на куриное мясо и сахар
Рост цен на гречку в России за неделю с 23 по 29 июня замедлился, слегка подорожал сахар, кроме того, продолжилось повышение цен на куриное мясо, следует из сообщения Росстата.
РИА Новости 12:33
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин 04:58
Футбол
УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов следующего сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь Лиги чемпионов сезона 2020/21.
РБК 09:42
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25