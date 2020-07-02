Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
Читать в источнике
Комментировать456

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад

Интерфакс07:18

В Сбербанке снизили ставки по рублевым вкладам до 3,65%

Москва 2409:50

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК08:37

Российские банки снижают ставки по депозитам в рублях

ПРАЙМ12:00

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента

РИА Новости06:15

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАСС07:02

ЮниКредит Банк объявил о понижении депозитных ставок в ряде продуктов

Единый банквчера в 02:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
7,8K
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
2K
Здоровье

Минздрав РФ назвал регионы с самым большим числом жителей с ожирением

Больше всего людей с ожирением в прошлом году в России было выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области.
Известия 21:09
1
Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 09:06
2
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала о свете, который видела перед выходом из комы

Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчёт света у меня была большая центрифуга, — рассказала певица в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».
News.ru 22:02
6
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
5,2K
Политика

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
171
Здоровье

Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае

На 2 июля в Алтайском крае у 4 134 человек подтвержден коронавирус, среди зараженных 410 детей.
Kursk.com 03:31
518
Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
931
Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК 16:14
17
Авто

Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России

На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
20
Футбол

В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR

После 25 туров чемпионата России "Спартак" располагается на шестой строчке российского первенства, записав в свой актив 32 очка.
Vprognoze.ru 22:09
2
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
462
Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

Российская газета 21:26
25
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
199
Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

ProstoProSport 08:00
1
Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39
13
Общество

Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
REGNUM 13:37
15
Экономика

«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году

"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС 21:04
5
Общество

В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев.
REGNUM 22:39
54
Происшествия

В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

РБК 18:17
17
Путешествия

Крым ждет турпоток в июле на уровне 2019 года

Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.
Вестник Кавказа 29 июня в 20:13
4
Политика

Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС 21:44
1
Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
3
Футбол

Аленичев призвал строго наказать Зобнина за удар локтем Облякова

На 77-й минуте матча полузащитник "Спартака" Роман Зобнин локтем ударил в лицо хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
Газета.Ru 22:35
Киберспорт

Аудитория Hyper Scape на Twitch превысила 450 тысяч человек

Некоторым стримерам выдали доступ к игре для технического теста: пиковый онлайн тайтла на Twitch уже превысил 450 тыс. человек.
CyberSport.ru 14:03
4
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
222
Шоу-бизнес

Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
12
Политика

Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 18:46
42
Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 11:18
8
Как работают Яндекс.Новости?
Главное