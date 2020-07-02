Экономика
КоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
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Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самым большим числом жителей с ожирением
Больше всего людей с ожирением в прошлом году в России было выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области.
Известия 21:09
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 09:06
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о свете, который видела перед выходом из комы
Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчёт света у меня была большая центрифуга, — рассказала певица в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».
News.ru 22:02
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
Здоровье
Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае
На 2 июля в Алтайском крае у 4 134 человек подтвержден коронавирус, среди зараженных 410 детей.
Kursk.com 03:31
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК 16:14
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили 11:18
Футбол
В РФС объяснили, почему на матче «Спартака» не будет VAR
После 25 туров чемпионата России "Спартак" располагается на шестой строчке российского первенства, записав в свой актив 32 очка.
Vprognoze.ru 22:09
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
Российская газета 21:26
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
ProstoProSport 08:00
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com 10:39
Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
REGNUM 13:37
Экономика
«Почта России» разместит «вечные» бонды в этом году
"Почта России" разместит бессрочные облигации в 2020 году.
ТАСС 21:04
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев.
REGNUM 22:39
Путешествия
Крым ждет турпоток в июле на уровне 2019 года
Отдыхающих из других регионов страны в Крыму ждут с 1 июля.
Вестник Кавказа 29 июня в 20:13
Политика
Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС 21:44
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Футбол
Аленичев призвал строго наказать Зобнина за удар локтем Облякова
На 77-й минуте матча полузащитник "Спартака" Роман Зобнин локтем ударил в лицо хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
Газета.Ru 22:35
Киберспорт
Аудитория Hyper Scape на Twitch превысила 450 тысяч человек
Некоторым стримерам выдали доступ к игре для технического теста: пиковый онлайн тайтла на Twitch уже превысил 450 тыс. человек.
CyberSport.ru 14:03
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес
Харламов высмеял предположения о причинах его развода с Асмус
Резидент Comedy Club Гарик Харламов в четверг, 2 июля, прокомментировал в Instagram сообщения пользователей о якобы причинах его развода со своей женой актрисой Кристиной Асмус.
Известия 12:16
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 18:46
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 11:18