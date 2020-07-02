Экономика
КоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфаксвчера в 07:18
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Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС вчера в 09:28
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Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
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Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
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В Пермском крае разрешили проводить речные круизы
Со 2 июля в Пермском крае возобновляется работа организаций, предоставляющих услуги по речным круизам.
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Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
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Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
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С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
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Российский «Филин» поступит на флот
Китайское издание Sohu заявило, что в данный момент российский Военно-морской флот ожидает поставки станций визуально-оптических помех «Филин».
MOS.news вчера в 10:06
Общество
Выпускники на Дальнем Востоке первыми в стране начинают сдачу ЕГЭ
Выпускники школ на Дальнем Востоке в пятницу станут первыми в России, кто сдает Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 17:08
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 01 июля в 08:59
Общество
В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса
После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов.
Коммерсантъ вчера в 15:58
Общество
Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили вчера в 12:05
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Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление
REGNUM 30 июня в 02:53
Экономика
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
В России с 1 июля 2020 года определенные категории пенсионеров получат прибавки от государства. Они затронут почти 40 тысяч россиян.
Общественная служба новостей 01 июля в 19:49
Политика
Песков назвал триумфом итоги голосования по поправкам к Конституции РФ
По заявлению пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле считают триумфом итоги голосования по поправкам к конституции, передает ТАСС.
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Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Костенко возмутилась из-за решения суда по алиментам Тарасова
Gazeta.SPb вчера в 16:59
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily вчера в 04:37
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину
«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
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Ольга Бузова перенесла операцию по установке зубного импланта
МонаВиста вчера в 04:19
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Политика
Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка
Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка.
Известия вчера в 20:00