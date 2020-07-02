Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

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