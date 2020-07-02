Финансы
КоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
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Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован
Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
Общество
Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии
Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
RT на русском 10:20
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Владимир Путин поддержал предложение присвоить 20 российским городам звание "Город трудовой доблести".
Деловое.ТВ 09:04
Политика
Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН 07:39
Политика
В Кремле ответили на призыв сенатора США ввести санкции против Путина
В Кремле прокомментировали заявление сенатора США, предложившего ввести ограничительные меры президента РФ Владимира Путина и властей страны за "сговор" с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в России).
Накануне.Ru 03:11
Общество
В России инвалидам упростили правила парковки
Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11
Общество
Электросетевые компании обязали устанавливать счетчики за свой счет
На гарантирующих поставщиков возложена ответственность за счетчики в частных домах, а также прочих потребителей.
ИА Красная Весна вчера в 14:39
Шоу-бизнес
«Спасибо недоброжелателям»: Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным
"Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.
Вести.Ru 08:11
Происшествия
Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия вчера в 20:21
Общество
Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля
РИА Новости 08:07
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Происшествия
В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице
В центре Москвы из-за пожара в одном из зданий перекрыли движение по Тверской улице, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РБК 08:42
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы вчера в 13:04
Политика
Переговоры по Brexit сорвались из-за рыбы
После четырех дней очных переговоров представитель Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье заявил, что между ЕС и Великобританией сохраняются серьезные разногласия.
Вести.Ru 10:24
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Происшествия
Омбудсмен прокомментировала историю с оставленным в ломбарде ребенком
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что ситуация с ребенком, оставленным в ломбарде, является недоразумением, он возвращен в семью.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие
Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
РИА Новости 09:23
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Хоккей
Кожевников нашел виновных в ведении жесткого потолка зарплат в КХЛ
Бывший хоккеист Александр Кожевников назвал виновных в ведении жесткого потолка зарплат в КХЛ со следующего сезона.
ProstoProSport 05:46
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд
Международные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на $0,5 млрд) и составили $568,3 млрд.
ТАСС 09:02
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39