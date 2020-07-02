Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
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Сбербанк снизил ставки базовых рублевых вкладов

Ведомости08:49

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК08:37

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад

Интерфакс07:18

Банки начали снижать ставки по вкладам в рублях

Вести.Ru07:38

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАСС07:02

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

RT на русском07:00

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65 процента

РИА Новости06:15
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Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
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