Экономика
КоммерсантъСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Минимальная сумма вклада составляет 50 тыс. руб. «Снижение ставок по вкладам соответствует общей тенденции на рынке»,— сообщили ТАСС в пресс-службе банка. В Сбербанке напомнили, что ЦБ 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 100 базовых пунктов (1 процентный пункт), до 4,5% годовых.
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Представители компаний выразили недоумение произошедшим, отметив, что обычно курьеры помогают друг другу, а само сообщество разносчиков еды очень дружное.
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Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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В Москве-реке нашли тело новорожденного
В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Российская академия наук (РАН) одобрила присвоение звания "Город трудовой доблести" 20 российским городам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:37
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
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NYT назвала «посредника» между талибами и российской разведкой
27 июня NYT заявила, что Москва тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» (радикальное движение, запрещено в РФ) за убийство солдат США.
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Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Фигурное катание
Загитова и Медведева не попали в список ISU тестирования на допинг
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-службе союза.
Новый Век 08:55
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Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина и организатор концертов Наталья Субботина прокомментировали развод юмориста Гарика Харламова с актрисой Кристиной Асмус.
iReactor вчера в 02:23
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
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Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Кирове пострадал один человек
Взрыв газовоздушной смеси произошёл на улице Орджоникидзе в Кирове, пострадал один человек.
RT на русском 11:40
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Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Общество
Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион
Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
Авто
Lamborghini представила яхту за 235 миллионов рублей
Lamborghini показал дизайн новой моторной яхты, которая будет выпущена в начале 2021 года.
Inc-news.ru 11:11
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Армия и оружие
Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд
"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в качестве ведущей
Единственная дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга выступила в качестве ведущей на международном кинофестивале «Зеркало».
iReactor 09:43
Общество
Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест
В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест.
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Спорт
World Athletics отказалась перенести срок выплаты штрафа ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в отсрочке по выплате штрафа за вмешательство в расследование допингового дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
РБК 03:41
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
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Общество
Ряд ограничений в Ростовской области может быть снят 3 июля
Во время совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области может быть принято решение о новом снятии ограничений.
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Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 30 июня в 12:36
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
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Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160
Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162.
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Шоу-бизнес
«Спасибо недоброжелателям»: Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным
"Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.
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Шоу-бизнес
Татьяна Навка с дочерью отправилась в речной круиз по России
Татьяна Навка, фигуристка в прошлом, а ныне организатор ледовых шоу, заявила, что отправляется в путешествие по России на теплоходе вместе со своей дочерью Надеждой Песковой.
CT news 08:04
Общество
Конкуренту Лукашенко предъявлены обвинения по трем статьям
Озвучены обвинения в адрес одного из конкурентов Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.
BFM.ru 10:12
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
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