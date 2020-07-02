Финансы

RT на русскомRT на русскомСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад

Интерфакс07:18

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАСС07:02

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Forbes06:58

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

RT на русском07:00

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Rambler News Service06:57

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%

РИА Новости06:15

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях

ПРАЙМ06:03
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
2,5K
Происшествия

Начальника владимирского института ФСИН арестовали до 15 августа

REGNUM 30 июня в 10:27
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Происшествия

Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону

В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
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Футбол

Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Шоу-бизнес

Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
2K
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
6,3K
Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Политика

Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:36
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Политика

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 30 июня в 07:56
6K
Политика

Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
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Происшествия

На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
Здоровье

Прием пациентов с коронавирусом прекратили три больницы в Воронеже

Заболевших с COVID-19 с 1 июля перестали принимать еще три медучреждения Воронежа – областная детская больница №1 и городские № 5 и 16, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Обозреватель Врн вчера в 14:14
16
Происшествия

Источник: иномарка хоккеиста Анисина снесла столб электропередач

Иномарка российского хоккеиста Михаила Анисина снесла столб электропередач в селе Козлово Тверской области, сообщает Telegram-канал LIFE Shot.
Газета.Ru 06:24
2
Политика

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации: обнуление президентского срока Путина (Al Araby, Великобритания) (Al Araby Al Jadeed)

В среду, 1 июля, состоится финальный этап общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, которые «обнулят» президентские сроки Владимира Путина и позволят ему еще дважды баллотироваться на пост президента страны.
ИноСМИ 05:38
Общество

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
2
Общество

Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии

Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольства России в Улан-Баторе.
Газета.Ru 06:36
Политика

Матвиенко назвала сроки принятия законов по поправкам в Конституцию

Все законы для реализации поправок в Конституцию могут быть приняты уже в июле.
Компания 06:51
9
Общество

В больнице Екатеринбурга умерла депутат гордумы Елена Дерягина

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб Депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина умерла сегодня ночью.
Правда УрФО 00:38
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Армия и оружие

В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

Как отметили журналисты, использование системы в реальном боевом столкновении с США может принести пользу России.
RuNews24.ru 00:58
37
Шоу-бизнес

Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус

Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
35
Энергетика

Новак: спрос на углеводороды в мире выйдет на докризисный уровень скорее к концу 2021 года

Спрос на углеводороды в мире будет восстанавливаться долго, на докризисный уровень выйдет скорее к концу 2021 года при оптимистичном сценарии, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
ПРАЙМ 06:13
Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
8
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
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Энергетика

В США добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Один из пионеров сланцевой отрасли США, нефтегазовая компания Chesapeake Energy подала заявление о банкротстве в суд по делам о банкротстве Южного округа Техаса.
МонаВиста 29 июня в 10:42
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Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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