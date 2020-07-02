Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

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Политика Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 10

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 38

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