Финансы

RT на русскомRT на русскомСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
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Банки начали снижать ставки по вкладам в рублях

Вести.Ru07:38

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад

Интерфакс07:18

Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях

ПРАЙМ06:03

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам до 3,65%

РИА Новости06:15

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАСС07:02

В России не будет дешёвых кредитов — эксперт

REGNUM05:20

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

RT на русском07:00
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Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова впервые вышла на сцену как ведущая

Srnsk 05:07
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Происшествия

Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве

В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
Известия 07:51
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Футбол

Бышовец считает, что Слуцкому не хватает волевых качеств

Комментируя выступление «Рубина», специалист заявил, что в команде есть определенные проблемы, однако, Слуцкий может не знать о них, поскольку «волевых качеств у него маловато».
ProstoProSport вчера в 04:29
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал 08:22
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Хоккей

Российские хоккеисты не попали в сборную всех времен

Российские хоккеисты не попали в символическую сборную все времен среди игроков, выступавших на чемпионатах мира, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 08:15
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.
Известия 07:34
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Общество

В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку

С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля.
РИА Новости вчера в 00:19
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Политика

Путин назвал сроки принятия закона о звании «Город трудовой доблести»

Первое решение о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" будет принято уже в текущем году, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:21
Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Общество

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
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Политика

Собянин: Голосование консолидировало общество вокруг Владимира Путина

"По сути, голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации общества вокруг президента России Владимира Путина как надежды на стабильность, порядок и преодоление сложнейших вызовов, стоящих перед страной", - такую оценку итогам проведенного Общероссийского голосования по поправка в Конституцию дал мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский Комсомолец 08:17
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Общество

В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева проголосовала, как она сама заявила, против поправок к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 10:09
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Футбол

Пьянич расплакался на вечеринке в честь перехода в «Барселону»

Евро-футбол.ру 07:24
Политика

Путин заявил об отсутствии срока давности преступлений нацистов

Путин поблагодарил тех, кто поддержал поправки к Конституции, и заявил, что понимает тех, кто выступил против.
NewInform 08:11
Космос

Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы

Грядущий парад можно сказать не будет полноценным, ведь планеты выстроятся не в одну линию, а лишь соберутся по одну сторону от Солнца.
Evo-rus.com 03:35
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
194
Общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27
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Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Российская газета 07:48
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
138
Политика

Песков: Путин оперативно подпишет указ о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых на голосовании поправок в Конституцию после официального подведения Центризбиркомом итогов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 06:36
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Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
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Шоу-бизнес

Устроившего ДТП Ефремова обвинили в истязании и спаивании бывших жён

News.ru 07:47
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Армия и оружие

Турция потребовала от Франции извинений после обвинения в провокации

Анкара ожидает от Парижа извинений в связи с его заявлениями о том, что Турция совершила провокацию в отношении французского корабля в Средиземном море.
Известия 07:09
Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 30 июня в 11:41
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Политика

В Совфеде напомнили о создании «Талибана» разведкой США

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Вашингтон должен немедленно ввести санкции против России за то, что Москва якобы «сговорилась» с радикальным движением «Талибан».
Взгляд.ру 05:20
Киберспорт

Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление

REGNUM 30 июня в 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
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