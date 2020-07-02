Экономика
RT на русскомСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфаксвчера в 07:18
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Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане
Взгляд.ру 18:30
Футбол
В Испании описали «детское» поведение Смолова
Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Lenta.ru 17:22
Происшествия
В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости 11:28
Энергетика
Американский СПГ столкнулся с проблемами в Прибалтике
Американским компаниям придется столкнуться с проблемами даже в традиционно лояльной Прибалтике.
ФАН вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Общество
Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.
Вести.Ru 13:03
Автоспорт
Квят подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Австрии
Даниил Квят, российский пилот Формулы-1 (защищает цвета команды "Альфа Тауры"), прокомментировал не совсем удачные собственные выступления в тренировочных заездах перед Гран-при Австрии.
CT news 16:39
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Политика
Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса
Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
Народные новости 03:34
Происшествия
В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку
Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию.
Российская газета 15:14
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс вчера в 07:50
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
Общество
Обвиняемого в мошенничестве Зотова отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в мошенничестве бывшего гендиректора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
РЕН ТВ 13:22
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Авто
В Татарстане подержанные автомобили подорожали на 2%
Отмечается, что продажи легковых поддержанных машин в Татарстане за второй квартал 2020 года упали на 11% по сравнению с 2019 годом и на 6% по сравнению с первым кварталом.
Коммерсантъ Казань 03:23
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич показал фото с еврейской свадьбы с четвертой женой
Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
Суть событий 09:15
Происшествия
В США из тюрьмы освободили осужденного на 1000 лет педофила
В США освободили из тюрьмы педофила Питера Мэллори, который был осужден на 1000 лет. Об этом сообщила американская газета New York Post.
Известия 16:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут потерять свой дом
Как стало известно, в Frogmore Cottage — коттедже в Виндзоре, где Меган, Гарри и их сын Арчи жили до отъезда за границу — вскоре могут появиться новые жильцы.
7Дней.ру 15:00
Армия и оружие
Террористы обстреляли населенные пункты в двух сирийских провинциях
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости 15:01
Футбол
Чалов отправился с ЦСКА на матч против «Ахмата»
ЦСКА вылетел в Грозный на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом", сообщает пресс-служба клуба.
Soccer.ru 10:42
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52