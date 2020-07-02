Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,8K

Политика Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе. 758

Общество Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области. 276

Кино Джанкарло Эспозито рассказал об участии в создании крупной видеоигры Звезда сериала «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито рассказал в интервью изданию Collider о своих планах на участие в создании видеоигры. 2

Футбол Сегодня состоится легендарное туринское дерби между «Ювентусом» и «Торино» В субботу, 4 июля, в Турине пройдёт встреча 30-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Торино».

Общество В России зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом В России за минувшие сутки выявили 6632 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах.

Происшествия Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК. 762

Технологии Sony начала почти полностью автоматизированную сборку PlayStation Компания Sony начала почти полностью автоматизированную сборку консолей PlayStation 4. По предварительным данным, устройства пятого поколения также будут производиться практически без вмешательства сотрудников.

Общество Основная волна ЕГЭ начинается в России Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на экзамены зарегистрировано около 714 тыс. человек. 34

Политика Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.

Общество Россия ответила на обвинения в повышении радиации в Европе Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что скачок уровня радиации в Северной Европе у границ с Россией может быть вызван работами на ядерном реакторе. 40

Общество Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. 14