Экономика
RT на русскомСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад
Интерфакс02 июля в 07:18
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Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 02:59
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Общество
Врач Тимаков сообщил, чем угрожает россиянам погода в июле
Жителям, подверженным опасности, врач Тимаков рекомендует находиться на улице в дневное и вечернее время.
Слово и Дело 04:34
Кино
Джанкарло Эспозито рассказал об участии в создании крупной видеоигры
Звезда сериала «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито рассказал в интервью изданию Collider о своих планах на участие в создании видеоигры.
RuNews24.ru вчера в 12:22
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com вчера в 03:54
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 02 июля в 09:16
Армия и оружие
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей от самоходного артиллерийского орудия «Коалиция СВ». Характеристики боевого модуля позволяют это сделать.
Вечерний курьер вчера в 16:57
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Футбол
Сегодня состоится легендарное туринское дерби между «Ювентусом» и «Торино»
В субботу, 4 июля, в Турине пройдёт встреча 30-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Торино».
ГЛАС.RU 02:04
Общество
ВОЗ объявила о повторном пике заболеваемости коронавирусом
В некоторых странах мира начался повторный пик заболеваемости коронавирусом.
Невские Новости вчера в 23:41
Общество
С 6 июля власти Ростовской области объявили о снятии части ограничений
Постановление, согласно которому с 6 июля в регионе будут сняты еще несколько ограничений, подписал накануне Василий Голубев.
Privet-Rostov.ru 02:20
Общество
В России зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6632 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Lenta.ru 03:30
Игры
Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM вчера в 15:56
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Технологии
Sony начала почти полностью автоматизированную сборку PlayStation
Компания Sony начала почти полностью автоматизированную сборку консолей PlayStation 4. По предварительным данным, устройства пятого поколения также будут производиться практически без вмешательства сотрудников.
Дни24 03:11
Общество
Основная волна ЕГЭ начинается в России
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на экзамены зарегистрировано около 714 тыс. человек.
Интерфакс вчера в 03:06
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Общество
Россия ответила на обвинения в повышении радиации в Европе
Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что скачок уровня радиации в Северной Европе у границ с Россией может быть вызван работами на ядерном реакторе.
Lenta.ru 05:15
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Гаджеты
Apple попытается сделать из iPhone замену паспорту
На просторах интернета появились довольно интересные данные о новом патенте компании Apple.
ГлобалМСК.ру 03:32
Общество
Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа
В Москве кинотеатры могут открыться не ранее 1 августа, заявил «Интерфаксу» руководитель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ведомости 05:09
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
В 1993-1997 годах вышло семь сезонов сериала, в 2011-м - прошедший почти незамеченным восьмой.
Российская газета 02 июля в 03:51
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37