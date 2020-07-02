Финансы
RT на русскомСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
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Политика
Путин поблагодарил всех россиян за участие в голосовании
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, в котором выразил благодарность всем за участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
RuNews24.ru 09:30
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Политика
Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу
Зампред сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес подозревает Россию в сговоре с талибами.
Эхо Москвы вчера в 19:12
Общество
В США зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом
В США новый рекорд по числу заражений коронавирусом: за последние сутки зафиксировано более 50 тысяч случаев.
Lenta.ru 09:38
Космос
Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы
Территория новостей 08:09
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Политика
Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции
Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
Происшествия
Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован
Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
Наука
Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике
Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com 09:31
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 вчера в 01:58
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4
Возможно, и "лимитированная" Lada 4x4 Black будет дорабатываться именно в этом ателье.
Новые автомобили вчера в 10:57
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Экономика
Минтруд США отметил сокращение безработицы в стране в июне
Минтруд США заявил о том, что безработица на территории страны сократилась в июне.
Газета.Ru 09:25
Авто
Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта
Причиной послужил дефект в ремнях безопасности. Такая неисправность наблюдается на автомобилях, выпущенных в период с 2006 по 2019 год.
Новые автомобили вчера в 10:29
Происшествия
Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии
Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
Кино
Вышел ролик с неудачными дублями «Пацанов»
Компания Amazon выпустила ролик в неудачными дублями из первого сезона сериала «Пацаны».
Культуромания 03:52
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
Транспорт
В Москве отменили парковочные разрешения для инвалидов
Отдельный столичный реестр полностью упразднили.
Эхо Москвы 05:33
Общество
Электросетевые компании обязали устанавливать счетчики за свой счет
На гарантирующих поставщиков возложена ответственность за счетчики в частных домах, а также прочих потребителей.
ИА Красная Весна вчера в 14:39
Армия и оружие
Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
РИА Новости 09:23
Технологии
Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10
Деловое.ТВ 06:04
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»
Ранее против американских санкций в отношении проекта выступил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей».
URA.Ru вчера в 07:48
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33