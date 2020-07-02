Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

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