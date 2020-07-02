Финансы

RT на русскомRT на русскомСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

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Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов и ввел временный промо-вклад

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Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

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Банки начали снижать ставки по вкладам в рублях

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РИА Новости06:15

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

ТАСС07:02
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Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

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Политика

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Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, в котором выразил благодарность всем за участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
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Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
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Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу

Зампред сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес подозревает Россию в сговоре с талибами.
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Общество

В США зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом

В США новый рекорд по числу заражений коронавирусом: за последние сутки зафиксировано более 50 тысяч случаев.
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Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
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Политика

Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции

Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
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Происшествия

Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован

Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
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Наука

Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике

Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
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Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
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Политика

«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции

«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
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Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить лимитированную версию Lada 4x4

Возможно, и "лимитированная" Lada 4x4 Black будет дорабатываться именно в этом ателье.
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Авто

Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Экономика

Минтруд США отметил сокращение безработицы в стране в июне

Минтруд США заявил о том, что безработица на территории страны сократилась в июне.
Газета.Ru 09:25
Авто

Volvo отзывает более 2 млн своих автомобилей из-за дефекта

Причиной послужил дефект в ремнях безопасности. Такая неисправность наблюдается на автомобилях, выпущенных в период с 2006 по 2019 год.
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Происшествия

Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии

Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
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Кино

Вышел ролик с неудачными дублями «Пацанов»

Компания Amazon выпустила ролик в неудачными дублями из первого сезона сериала «Пацаны».
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Кино

Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
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В Москве отменили парковочные разрешения для инвалидов

Отдельный столичный реестр полностью упразднили.
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Общество

Электросетевые компании обязали устанавливать счетчики за свой счет

На гарантирующих поставщиков возложена ответственность за счетчики в частных домах, а также прочих потребителей.
ИА Красная Весна вчера в 14:39
Армия и оружие

Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России

Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
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Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10

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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Меркель выступила против санкций в отношении «Северного потока-2»

Ранее против американских санкций в отношении проекта выступил экс-канцлер Германии Герхард Шредер, сообщает «Национальная служба новостей».
URA.Ru вчера в 07:48
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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