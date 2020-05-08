Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%.
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Общество
Польша просчиталась в попытке помешать России с помощью Baltic Pipe
По мнению специалиста, Польша просчиталась в попытках помешать РФ.
Политическая Экспертиза 06:32
Политика
Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней
В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
Общество
МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции
Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ вчера в 21:42
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода во время обращения.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
Происшествия
В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям
По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
Общество
В Петербурге вводят масочный режим
Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
НТВ 09 мая в 16:53
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей
ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
Общество
В Татарстане отменили цифровые пропуска и обязали жителей носить маски
Власти Татарстана с 12 мая отменяют обязательные цифровые пропуска, которые были введены с целью профилактики распространения коронавируса и разрешали передвижение граждан.
Известия 08:06
Общество
Пенс самоизолировался из-за коронавируса у его пресс-секретаря
Вице-президент США Майкл Пенс ушел на самоизоляцию, так как 8 мая у его пресс-секретаря Кэти Миллер был обнаружен коронавирус нового типа.
ФАН вчера в 19:48
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Музыка
Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
Evo-rus.com 01:14
Политика
Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России исходя из данных мониторинга эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 04:53
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Футбол
Гендиректор «Ахмата»: Шалимов осознал, что совершил глупость
В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершают ошибки.
Спорт день за днем 09:08
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Единоборства
Тони Фергюсон станцевал с капельницей в больнице
LiveResult.Ru 05:56
Общество
Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.
Life.ru 08:00
Игры
«Наслаждайтесь своим разочарованием»: Bethesda призвала не ждать новостей о The Elder Scrolls VI в ближайшие годы
Старший вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс (Pete Hines) у себя в микроблоге обмолвился, когда фанатам стоит ждать новостей о следующей части ролевой серии The Elder Scrolls.
3DNews 07:24
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Политика
Путин поручил разработать рекомендации по отмене ограничений
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Генсовета подготовить рекомендации по поэтапной отмене режима самоизоляции в регионах страны.
Солидарность 06:21
Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
КМВ Новости 08:36
Футбол
Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию
Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Общество
Ксения Собчак и Любовь Соболь сегодня встретятся на дебатах
Эхо Москвы 09 мая в 17:05