Экономика

РБКРБКСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%.
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Банки пытаются сохранить вкладчиков в условиях мягкой политики ЦБ

Коммерсантъ08 мая в 13:10

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РБК08 мая в 10:55

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях

Банки.ру08 мая в 05:12

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Ведомости08 мая в 04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РИА Новости08 мая в 04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РЕН ТВ08 мая в 04:48

Сбербанк впервые с января снизил ставки базовых вкладов в рублях

Forbes08 мая в 07:19
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Общество

Польша просчиталась в попытке помешать России с помощью Baltic Pipe

По мнению специалиста, Польша просчиталась в попытках помешать РФ.
Политическая Экспертиза 06:32
Политика

Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
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Общество

МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции

Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ вчера в 21:42
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода во время обращения.
Коммерсантъ 09:12
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Общество

Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей

Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
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Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
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Общество

Названы сроки открытия магазинов одежды в России

Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Происшествия

Один иранский военный корабль подбил ракетой другой

По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
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Общество

В Петербурге вводят масочный режим

Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
НТВ 09 мая в 16:53
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Экономика

Bloomberg сообщил о планах ЦБ России напечатать 1,5 трлн рублей

ЦБ России намеревается напечатать порядка 1,5 трлн рублей, что может произойти уже в мае.
Актуальные Новости 03:07
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Общество

В Татарстане отменили цифровые пропуска и обязали жителей носить маски

Власти Татарстана с 12 мая отменяют обязательные цифровые пропуска, которые были введены с целью профилактики распространения коронавируса и разрешали передвижение граждан.
Известия 08:06
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Общество

Пенс самоизолировался из-за коронавируса у его пресс-секретаря

Вице-президент США Майкл Пенс ушел на самоизоляцию, так как 8 мая у его пресс-секретаря Кэти Миллер был обнаружен коронавирус нового типа.
ФАН вчера в 19:48
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
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Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
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Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021

Evo-rus.com 01:14
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Политика

Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России исходя из данных мониторинга эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 04:53
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Общество

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
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Футбол

Гендиректор «Ахмата»: Шалимов осознал, что совершил глупость

В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершают ошибки.
Спорт день за днем 09:08
Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
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Единоборства

Тони Фергюсон станцевал с капельницей в больнице

LiveResult.Ru 05:56
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Общество

Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.
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«Наслаждайтесь своим разочарованием»: Bethesda призвала не ждать новостей о The Elder Scrolls VI в ближайшие годы

Старший вице-президент Bethesda Softworks по маркетингу Пит Хайнс (Pete Hines) у себя в микроблоге обмолвился, когда фанатам стоит ждать новостей о следующей части ролевой серии The Elder Scrolls.
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Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
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Политика

Путин поручил разработать рекомендации по отмене ограничений

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Генсовета подготовить рекомендации по поэтапной отмене режима самоизоляции в регионах страны.
Солидарность 06:21
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Общество

В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках

Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
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376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

КМВ Новости 08:36
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Экс-защитник «Амкара» рассказал о злости на Россию

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, выступавший в сезоне-2015/2016 за пермский «Амкар», высказался по поводу ситуации на Донбассе и конкретно Донецке, который в 2014 году перешел под контроль ДНР.
ProstoProSport 06:25
Общество

Ксения Собчак и Любовь Соболь сегодня встретятся на дебатах

Эхо Москвы 09 мая в 17:05
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