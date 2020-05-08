Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Политика Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 5,3K

Общество МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев. 2K

Политика Путин объявил о завершении нерабочего периода Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода во время обращения. 192

Общество Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах. 389

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 410

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Происшествия В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату. 910

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Происшествия Один иранский военный корабль подбил ракетой другой По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. 181

Общество В Петербурге вводят масочный режим Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим. 1K

Общество В Татарстане отменили цифровые пропуска и обязали жителей носить маски Власти Татарстана с 12 мая отменяют обязательные цифровые пропуска, которые были введены с целью профилактики распространения коронавируса и разрешали передвижение граждан. 632

Общество Пенс самоизолировался из-за коронавируса у его пресс-секретаря Вице-президент США Майкл Пенс ушел на самоизоляцию, так как 8 мая у его пресс-секретаря Кэти Миллер был обнаружен коронавирус нового типа. 1

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Политика Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России исходя из данных мониторинга эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Кремля. 15

Общество Вице-премьер назвал самую пострадавшую от коронавируса отрасль Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сильнее всего в России от ситуации с коронавирусом пострадал туризм.

Здоровье Разработан калькулятор смерти от коронавируса Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне. 40

Политика Путин поручил разработать рекомендации по отмене ограничений Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Генсовета подготовить рекомендации по поэтапной отмене режима самоизоляции в регионах страны. 82