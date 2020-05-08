Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%.
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Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочно-перчаточный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.
Русская Планета вчера в 20:41
Общество
Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 16:54 — REGNUM Решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в российских регионах остаётся за врачами.
REGNUM 09:54
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Политика
Владимир Путин отменил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин сообщил об отмене режима нерабочих дней. Свое решение он озвучил в прямом эфире.
Горобзор.ру 09:25
Политика
11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»
Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин объявил, что единый период нерабочих дней завершается с 12 мая.
It`s My City 09:30
Общество
Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по коронавирусу предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
RT на русском 09:57
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:09
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой
В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
Космос
Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны
Дни24 09 мая в 11:09
Общество
Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России
Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
Общество
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Политика
Голикова: нам придется жить с коронавирусной инфекцией
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что миру и России придется жить с этой инфекцией.
Газета.Ru 10:23
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Политика
Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе.
РЕН ТВ 10:43
Политика
Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей
Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
КМВ Новости 08:36
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Футбол
Times: УЕФА может отменить квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне
УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае может полностью их отменить, сообщает Times.
РИА Новости 09:39
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников
Телеведущая Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников в социальной сети Instagram.
ФАН 07:48
Общество
Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики
Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Реальное время 09:30
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17