Экономика

РБКРБКСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Банки пытаются сохранить вкладчиков в условиях мягкой политики ЦБ

Коммерсантъ08 мая в 13:10

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях

Банки.ру08 мая в 05:12

Сбербанк впервые с января снизил ставки базовых вкладов в рублях

Forbes08 мая в 07:19

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Ведомости08 мая в 04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РИА Новости08 мая в 04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РЕН ТВ08 мая в 04:48

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РБК08 мая в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Политика

Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
2,7K
Общество

В Санкт-Петербурге вводится масочно-перчаточный режим

С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах маски и перчатки.
Русская Планета вчера в 20:41
1,1K
Общество

Путин: решающее слово при снятии ограничений в РФ остаётся за врачами

Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 16:54 — REGNUM Решающее слово при принятии решений о снятии ограничений в российских регионах остаётся за врачами.
REGNUM 09:54
1
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
2,2K
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
47
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
7,5K
Политика

Владимир Путин отменил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин сообщил об отмене режима нерабочих дней. Свое решение он озвучил в прямом эфире.
Горобзор.ру 09:25
Политика

11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»

Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
5,4K
Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
100
Политика

Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая

Президент России Владимир Путин объявил, что единый период нерабочих дней завершается с 12 мая.
It`s My City 09:30
7
Общество

Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по коронавирусу предложил вернуть в полном объёме самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
RT на русском 09:57
13
Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:09
52
Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета 09:43
42
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
45
Космос

Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны

Дни24 09 мая в 11:09
16
Общество

Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России

Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, также заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
97
Общество

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 10:15
8
Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
38
Политика

Голикова: нам придется жить с коронавирусной инфекцией

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что миру и России придется жить с этой инфекцией.
Газета.Ru 10:23
1
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
145
Политика

Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал возобновить работу молочных кухонь в Севастополе.
РЕН ТВ 10:43
Политика

Порошенко потребовал продлить санкции против российских соцсетей

Экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского экстренно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и продлить санкции в отношении российских социальных сетей.
Газета.Ru 05:40
36
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
903
Общество

376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19

КМВ Новости 08:36
3
Общество

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
12
Футбол

Times: УЕФА может отменить квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне

УЕФА рассматривает планы по сокращению квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в худшем случае может полностью их отменить, сообщает Times.
РИА Новости 09:39
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
279
Шоу-бизнес

Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников

Телеведущая Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников в социальной сети Instagram.
ФАН 07:48
3
Общество

Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики

Путин объявил о новом пакете мер поддержки граждан и экономики.
Реальное время 09:30
91
Политика

Климкин заявил об отсутствии у России «права» праздновать День Победы

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ» заявил, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 01:17
4,6K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное