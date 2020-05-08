Экономика

РБКРБКСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%.
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Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Ведомости08 мая в 04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РБК08 мая в 10:55

Сбербанк впервые с января снизил ставки базовых вкладов в рублях

Forbes08 мая в 07:19

Банки пытаются сохранить вкладчиков в условиях мягкой политики ЦБ

Коммерсантъ08 мая в 13:10

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РИА Новости08 мая в 04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РЕН ТВ08 мая в 04:48

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях

Банки.ру08 мая в 05:12
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Общество

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:09
Политика

Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам

Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 10:01
3
Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологиеской обстановке в РФ, отметив, что при этом борьба с эпидемией продолжится и нельзя допустить срывов и откатов назад.
ТАСС 09:41
5
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
899
Политика

Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году

Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
РИА Новости 10:01
Политика

В России с 12 мая единый период нерабочих дней закончится

Напоминаем, что на Кубани карантин продлен до 23 мая. Ограничения будут действовать в том же режиме, что и раньше.
Анапское Черноморье 09:16
3
Политика

Путин заявил о продлении запрета на массовые мероприятия

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в стране заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий продлён.
RT на русском 09:50
3
Общество

В России 27 млн детей получат поддержку государства

Единоразовая выплата составит 10 тысяч рублей Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны перед совещанием по ситуации с COVID-19 заявил о том, что 27 миллионов детей получат дополнительную поддержку государства.
Inc-news.ru 09:59
Политика

Путин попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса

Президент России Владимир Путин попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 10:02
1
Авто

Новый Toyota RAV4 пользуется ажиотажным спросом

Популярный кроссовер Toyota RAV4 никогда не пользовался особым спросом на родине, а в предыдущем, четвертом поколении даже не продавался там.
Автоновости дня вчера в 04:20
1
Общество

ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
309
Политика

Путин обсудит на совещании 11 мая продление режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 10:31
5,4K
Общество

Путин поручил запустить кредитную программу поддержки занятости

Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 09:51
1
Общество

Путин заявил о выплатах врачам и работникам соцучреждений

Президент Владимир Путин заявил в рамках заседания с правительством о том, что с 15 апреля по 15 июля будут проводиться дополнительные выплаты для работников социальных учреждений и для медиков.
Общественное телевидение России 09:29
33
Политика

Путин заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на коронавирус

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на новый тип коронавируса.
Газета.Ru 09:26
4
Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
225
Политика

Путин рассказал о порядке возобновления работы предприятий с 12 мая

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 10:02
5
Политика

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране

Президент РФ Владимир Путин завершил единый период нерабочих дней в стране.
Peterburg2.ru 09:32
1
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Технологии

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
12
Шоу-бизнес

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии

Что происходит 09:56
24
Общество

Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service 09 мая в 01:49
1K
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
297
Политика

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
338
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 году ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру 10:06
1
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
42
Общество

ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне коронавируса

Еврокомиссия сделала заявление в понедельник, что странам Евросоюза нужно готовиться к возможной второй волне коронавируса.
Московский Комсомолец 06:22
5
Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
726
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме

Instagram Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фотографии в военной форме.
РЕН ТВ вчера в 07:52
67
Общество

В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках

Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22
44
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