Экономика
РБКСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:14, Ашберн
Общество
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:09
Политика
Путин раскритиковал реализацию выплат медработникам
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 10:01
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологиеской обстановке в РФ, отметив, что при этом борьба с эпидемией продолжится и нельзя допустить срывов и откатов назад.
ТАСС 09:41
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Политика
Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году
Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
РИА Новости 10:01
Политика
В России с 12 мая единый период нерабочих дней закончится
Напоминаем, что на Кубани карантин продлен до 23 мая. Ограничения будут действовать в том же режиме, что и раньше.
Анапское Черноморье 09:16
Политика
Путин заявил о продлении запрета на массовые мероприятия
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в стране заявил, что запрет на проведение массовых мероприятий продлён.
RT на русском 09:50
Общество
В России 27 млн детей получат поддержку государства
Единоразовая выплата составит 10 тысяч рублей Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны перед совещанием по ситуации с COVID-19 заявил о том, что 27 миллионов детей получат дополнительную поддержку государства.
Inc-news.ru 09:59
Политика
Путин попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса
Президент России Владимир Путин попросил россиян усилить личные меры профилактики коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты 10:02
Авто
Новый Toyota RAV4 пользуется ажиотажным спросом
Популярный кроссовер Toyota RAV4 никогда не пользовался особым спросом на родине, а в предыдущем, четвертом поколении даже не продавался там.
Автоновости дня вчера в 04:20
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости вчера в 10:14
Политика
Путин обсудит на совещании 11 мая продление режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ФАН вчера в 10:31
Общество
Путин поручил запустить кредитную программу поддержки занятости
Президент России Владимир Путин поручил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 09:51
Общество
Путин заявил о выплатах врачам и работникам соцучреждений
Президент Владимир Путин заявил в рамках заседания с правительством о том, что с 15 апреля по 15 июля будут проводиться дополнительные выплаты для работников социальных учреждений и для медиков.
Общественное телевидение России 09:29
Политика
Путин заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на коронавирус
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил, что Россия нарастила объемы тестирования на новый тип коронавируса.
Газета.Ru 09:26
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Политика
Путин рассказал о порядке возобновления работы предприятий с 12 мая
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 10:02
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране
Президент РФ Владимир Путин завершил единый период нерабочих дней в стране.
Peterburg2.ru 09:32
Политика
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:55
Технологии
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10
Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Что происходит 09:56
Общество
Роспотребнадзор направил в регионы рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Rambler News Service 09 мая в 01:49
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Политика
Еврокомиссия может ввести санкции против Германии
Евросоюз может наложить санкции на Германию за нарушение законодательства ЕС, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Газета.Ru 06:15
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
В указе сообщается, что в апреле-июне 2020 году ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей должны быть произведены лицам, которые имеют право на меры господдержки по закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», говорится на сайте Кремля.
Взгляд.ру 10:06
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Общество
ЕК призвала страны Евросоюза готовиться ко второй волне коронавируса
Еврокомиссия сделала заявление в понедельник, что странам Евросоюза нужно готовиться к возможной второй волне коронавируса.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за фотосессию в военной форме
Instagram Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram фотографии в военной форме.
РЕН ТВ вчера в 07:52
Общество
В Тульской области с рядом ограничений разрешены прогулки в парках
Алексей Дюмин внес изменения и дополнения в Указ о мерах, принимаемых в связи с распространением коронавируса.
Тульские новости 01:22