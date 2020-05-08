Финансы
РБКСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Как сообщает ТАСС, Сбербанк снизил ставки по этим вкладам в среднем на 0,35 п. п. Теперь по рублевому вкладу "Сохраняй" ставка снизилась до 4,15% для вкладов на срок от 6 до 12 месяцев на сумму от 400 тыс. руб. Ранее, по данным "РИА Новости", ставка составляла 4,5%.
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К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фонд
РИА ОмскИнформ08 мая в 04:46
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