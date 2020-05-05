Финансы
РИА НовостиСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. Так, по вкладу "Сохраняй" максимальная ставка теперь составляет 4,15 процента вместо 4,5. Такие условия можно получить при открытии вклада на срок от шести до 12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
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