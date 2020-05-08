Экономика
КоммерсантъСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Происшествия
Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян
Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор.
РИА Новости 04:02
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
Шоу-бизнес
Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери
Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru вчера в 09:57
Политика
Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы
Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
Здоровье
Число выявленных случаев коронавируса в Бурятии возросло до 659
В Бурятии за прошедшие сутки лабораторно подтвердились 39 случаев коронавируса, таким образом общее число инфицированных достигло 659, сообщает Минздрав республики в понедельник, 11 мая.
Известия 01:10
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° вчера в 20:42
Происшествия
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
На Кубани продлевают режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Вести.Ru вчера в 12:42
Политика
Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад
Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва вчера в 08:05
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
Политика
В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса
Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
Здоровье
В Омске скончался седьмой пациент с коронавирусом
АиФ Омск 02:39
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Миф о скором коллективном иммунитете к коронавирусу опровергнут
Коллективного иммунитета к коронавирусу не удастся достичь в 2020 году.
Соловей.Инфо 02:23
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Авто
Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза
В апреле АвтоВАЗ продал в России 10 055 машин, говорится в пресс-релизе компании.
Коммерсантъ 03:19
Общество
В Калининградской области число заболевших коронавирусом превысило 700
В Калининградской области общее число случаев коронавируса достигло 713.
Каскад вчера в 04:40
Общество
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости вчера в 07:04
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM вчера в 04:28
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
Политика
СМИ Чехии раскрыли личность «российского дипломата с ядом»
Прага, 11 мая 2020, 09:25 — REGNUM В Чехии представители средств массовой информации смогли выяснить, кто же скрывается за личностью «доставщика яда» в Прагу.
REGNUM 02:25
Общество
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах.
RT на русском 03:44
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Общество
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 109 тыс. человек
Новые 5 551 случай заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 109 тыс. 740 зараженных.
ТАСС вчера в 03:45
Общество
В Татарстане отменяется система цифровых пропусков
"Сервис цифровых пропусков, запущенный 1-го апреля в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан, прекращает работу с 12-го мая", - рассказали в пресс-службе ведомства.
ProGorodChelny.ru 03:31
Общество
Собчак и Соболь поспорили о раздаче денег россиянам
Собчак в ответ заявила, что Соболь занимается популизмом, а ее призыв «о выплатах 20 тысяч каждому» большевистским лозунгом.
URA.Ru вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Пользователи Сети тут же отметили, что теща шоумена очень молодая и стильная.
StarHit.ru 03:30