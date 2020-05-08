Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Банки пытаются сохранить вкладчиков в условиях мягкой политики ЦБ

Коммерсантъ08 мая в 13:10

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РБК08 мая в 10:55

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях

Банки.ру08 мая в 05:12

Сбербанк снизил ставки базовых вкладов в рублях впервые с января

Ведомости08 мая в 04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РИА Новости08 мая в 04:56

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

РЕН ТВ08 мая в 04:48

Сбербанк впервые с января снизил ставки базовых вкладов в рублях

Forbes08 мая в 07:19
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело о пожаре в подмосковном хосписе

Газета.Ru 02:46
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Общество

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности до 31 мая

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 мая, сообщил в понедельник глава региона Александр Моор.
РИА Новости 04:02
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Общество

Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом

Россия обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место по числу больных COVID-19 в мире.
Коммерсантъ 03:36
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Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери

Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru вчера в 09:57
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Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Здоровье

Число выявленных случаев коронавируса в Бурятии возросло до 659

В Бурятии за прошедшие сутки лабораторно подтвердились 39 случаев коронавируса, таким образом общее число инфицированных достигло 659, сообщает Минздрав республики в понедельник, 11 мая.
Известия 01:10
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Экономика

Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам

Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° вчера в 20:42
Происшествия

Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

На Кубани продлевают режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Вести.Ru вчера в 12:42
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Политика

Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад

Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва вчера в 08:05
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Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
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Политика

В Казахстане истек срок действия ЧП из-за коронавируса

Срок действия режима чрезвычайного положения, который ввел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за ситуации с коронавирусом, истек в 00.00 11 мая (21.00 мск 10 мая), передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:02
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Здоровье

В Омске скончался седьмой пациент с коронавирусом

АиФ Омск 02:39
8
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
4,9K
Общество

Миф о скором коллективном иммунитете к коронавирусу опровергнут

Коллективного иммунитета к коронавирусу не удастся достичь в 2020 году.
Соловей.Инфо 02:23
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Здоровье

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
75
Авто

Продажи АвтоВАЗа в апреле снизились в три раза

В апреле АвтоВАЗ продал в России 10 055 машин, говорится в пресс-релизе компании.
Коммерсантъ 03:19
8
Общество

В Калининградской области число заболевших коронавирусом превысило 700

В Калининградской области общее число случаев коронавируса достигло 713.
Каскад вчера в 04:40
86
Общество

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

Народные новости вчера в 07:04
509
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM вчера в 04:28
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Фигурное катание

Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
7
Политика

СМИ Чехии раскрыли личность «российского дипломата с ядом»

Прага, 11 мая 2020, 09:25 — REGNUM В Чехии представители средств массовой информации смогли выяснить, кто же скрывается за личностью «доставщика яда» в Прагу.
REGNUM 02:25
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Общество

В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки выявили 11 656 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах.
RT на русском 03:44
Общество

В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд

В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
105
Общество

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 109 тыс. человек

Новые 5 551 случай заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице 109 тыс. 740 зараженных.
ТАСС вчера в 03:45
Общество

В Татарстане отменяется система цифровых пропусков

"Сервис цифровых пропусков, запущенный 1-го апреля в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан, прекращает работу с 12-го мая", - рассказали в пресс-службе ведомства.
ProGorodChelny.ru 03:31
3
Общество

Собчак и Соболь поспорили о раздаче денег россиянам

Собчак в ответ заявила, что Соболь занимается популизмом, а ее призыв «о выплатах 20 тысяч каждому» большевистским лозунгом.
URA.Ru вчера в 15:31
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Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Пользователи Сети тут же отметили, что теща шоумена очень молодая и стильная.
StarHit.ru 03:30
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