Финансы
КоммерсантъСбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Комментарии
Общество
На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID
Челябинск, 8 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19.
REGNUM 08:39
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости 10:52
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
Происшествия
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Российская газета 06:28
Общество
Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков
Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Здоровье
829 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье
За все время в Подмосковье было 2475 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 06 мая в 04:26
Общество
ПФР упростил получение выплаты в 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года.
Российская газета 07:12
Политика
Путин предложил осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии
Президент России отметил, что Польша в те годы вступила в сговор с Гитлером, в результате чего была договоренность о разделе Чехословакии.
iReactor 08:11
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
В Белоруссии запретили акцию «Бессмертный полк» из-за коронавируса
Власти Минска запретили проводить акцию «Бессмертный полк» 9 мая из-за коронавируса, сообщает Tut.by.
Полит.ру 08:56
Общество
С 12 мая в Татарстане заработают детские сады
Татар-информ 09:47
Экономика
Mastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода
В 2019 году другая международная платежная система — Visa — увеличила лимит при бесконтактной оплате без ПИН-кода до 3 тысяч рублей, до этого этот минимальный порог был установлен на уровне 1 тысячи рублей.
BFM.ru 08:40
Кино
Маколей Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Фанаты в предвкушении постельной сцены, где Маколей Калкин появится с актрисой Кэти Бейтс.
NewInform 08:33
Общество
Главврач кемеровской больницы издал приказ, позволяющий увольнять заразившихся короновирусом медиков
Главврач Кемеровской областной клинической больницы имени Беляева Михаил Ликстанов издал приказ, согласно которому инфицирование коронавирусом расценивается как дисциплинарный проступок.
Дождь 08:59
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Общество
Рособрнадзор рассматривает перенос ЕГЭ на август
Рособрнадзор рассматривает возможность переноса ЕГЭ на август в качестве одного из сценариев, заявили ТАСС в пятницу в ведомстве.
Будущее России. Национальные проекты 06:48
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08:48
Общество
Путин поручил выделить средства на поддержку автопрома
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 22 мая принять решения о выделении суммарно 20,5 миллиарда рублей из бюджета для поддержки спроса на продукцию автопрома, следует из сообщения на сайте Кремля.
РИА Новости 11:01
Экономика
В НИУ ВШЭ сопоставили спад реальных доходов и эффект от мер поддержки
По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.
REGNUM 06:29
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06 мая в 03:59
Общество
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Рамблер вчера в 04:54
Политика
Экс-помощница призвала Байдена выйти из предвыборной гонки
Призыв к кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену выйти из предвыборной гонки опубликовала бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид 8 мая в интервью журналистке Мегин Келли, опубликованном в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья
Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 05:17
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37