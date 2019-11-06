Финансы
ИнтерфаксСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.
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Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову.
МонаВиста вчера в 10:50
Происшествия
Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске
Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
RT на русском 02:17
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Общество
В России выросли зарплаты медработников
В России выросли зарплаты всех категорий медицинского персонала. К такому выводу пришел Росстат, изучивший данные за три квартала 2019 года.
URA.Ru 00:28
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в России к концу недели
В Красноярске днем в конце недели ожидается до -14 градусов, ночью до -18.
Известия 03:45
Наука
Российские ученые обнаружили связь черных дыр с квантовой материей
Российские ученые доказали, что в рамках этого процесса черные дыры не отличаются от обычной квантовой материи.
Профиль 05 ноября в 09:15
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Экономика
Новость о постепенной отмене пошлин США и Китая взорвала рынки
Китай заявил, что договорился с США о поэтапном снижении тарифов Представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай и США договорились о пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга.
Profinance.ru 02:49
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru вчера в 15:20
Космос
Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос
Forbes 01 ноября в 02:00
Наука
Модифицировано природой
Трансгенных мышей активно используют, когда изучают функции человеческих генов; трансгенные растения прочно укоренились в сельском хозяйстве – с помощью генетических модификаций можно получить кукурузу или, к примеру, пшеницу, устойчивую к различным вредителям.
Наука и жизнь 04 ноября в 23:08
Происшествия
В Томской области избили врача за констатацию смерти пациента
Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, однако появившийся родственник покойного потребовал продолжать оказывать пациенту медицинскую помощь.
Московский Комсомолец 03:53
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Технологии
«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей
Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Народные новости 04:54
Политика
Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву
В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Технологии
КамАЗ представил беспилотный грузовик
КамАЗ завершил разработку роботизированного тягача на базе грузовика КамАЗ 5490 Neo, оснащенного оптическими дальномерами LiDAR и другими системами для автономного движения.
Авторамблер вчера в 09:41
Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Российская газета 04:15
Политика
Россия и Казахстан определили границу между странами
RT на русском 04:22
Политика
В ФСБ рассказали о готовых вернуться в Россию родственниках боевиков
Федеральная служба безопасности располагает информацией о порядка 2 тыс. россиян — родственников боевиков, которые готовы вернуться с Ближнего Востока и вести в России террористическую деятельность.
RT на русском 03:12
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Футбол
Мане: «Слова Гвардиолы позволят привлечь внимание рефери»
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в преддверии матча с «Манчестер Сити» прокомментировал высказывание наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
Soccer.ru 00:39
Политика
Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете
Рамзан Кадыров призвал убивать за оскорбление чести в интернете Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на выступлении перед правительством региона призвал пугать, сажать и убивать за оскорбления чести в сети Интернет.
Russian Deadline вчера в 18:02
Кино
Джеймс Дин сыграет в кино через 60 лет после своей смерти
Вся трудность состоит в том, что актер умер более 60 лет назад. Однако Дина должны воссоздать с помощью компьютерной графики.
Телеканал 360° 04:50
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Политика
Комитет солдатских матерей уволил руководителя
Флера Салиховская работала в организации с 1989 года, сама она себя уволенной не считает.
Коммерсантъ вчера в 18:04