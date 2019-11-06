Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

Сбербанк опять снизил ставки по рублёвым вкладам

Life.ru13:09

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

РБК10:14

Сбербанк снизил доходность вкладов в рублях второй раз за неделю

Ведомости10:41

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам второй раз за неделю

Forbes11:41

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

ТАСС10:21

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Коммерсантъ11:01

Крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов

66.ru03 ноября в 00:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA

Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ 14:51
Происшествия

Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
RT на русском 03:50
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России

Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
News.ru 06:21
Наука

Бег раз в неделю может предотвратить преждевременную смерть

Научная Россия вчера в 16:40
Происшествия

Паром из России сел на мель около Стокгольма

РБК 15:57
Общество

Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
ФедералПресс 14:25
Здоровье

Онкологами названа болезнь, после которой часто развивается рак

Онкологи из США сделали вывод, что сахарный диабет 2-го типа стимулирует развитие рака.
Московский Комсомолец 04 ноября в 22:01
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Игры

В Star Wars Jedi: Fallen Order нельзя будет отрубать конечности людям

Создатели игры дали комментарий насчет того, почему в Star Wars Jedi: Fallen Order нельзя будет разрубить человека или отрубить ему конечность.
Goroday.ru 13:48
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян

Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Происшествия

В Туле возле школы задержан мужчина с винтовкой

В Туле росгвардейцы задержали жителя Воронежа, направлявшегося в одну из школ города с пневматической винтовкой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Тульской области.
Газета.Ru 15:38
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли хочет уехать из США

Журналу «Harper's Bazaar» актриса рассказала, что хочет жить в другой стране. Однако сделать это сейчас невозможно.
Радио Комсомольская правда 08:20
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка

46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Технологии

Как смартфоны шпионят за своими пользователями

Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Футбол

Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»

Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:48
Общество

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика

Индия намерена расширять военное сотрудничество с Россией

Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) двух стран, заявил министр обороны Раджнатх Сингх.
РИА Новости 02:43
Здоровье

Почти 9 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Саратовской области

Против гриппа уже привито почти 880 тысяч жителей Саратовской области.
Московский Комсомолец вчера в 09:26
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 08:24
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Культура

В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»

Сегодня на Первом канале состоится премьера семейной саги «Отчим» История перенесет зрителей в послевоенный поселок, где его жители, как одна большая семья, выживают в самые непростые для страны годы, верят в лучшее, ищут счастья и учатся заново любить жизнь.
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Политика

Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2»

Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.
Вести.Ru 11:34
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Экономика

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 10:06
Происшествия

Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 13:16
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие

Ольга Бузова призналась, что терпела домашнее насилие, вероятно, намекнув на Дмитрия Тарасова.
OAnews 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное