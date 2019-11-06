Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Общество «Яндекс» обучил «Алису» первому иностранному языку Разрабатываемый "Яндексом" голосовой помощник "Алиса" впервые заработал с иностранным языком — его теперь можно использовать в турецкой версии "Яндекс.Навигатора".

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Происшествия Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.

Футбол Локомотив — Ювентус 1:2 Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".

Культура Танец рязанских студентов по «Игре престолов» выложили в сеть Выступление подготовили студенты факультета русской филологии и национальной культуры. Всего в конкурсе участвовали 10 факультетов.

Общество Глава подмосковного Минздрава подала в отставку Мухтасарова возглавляла Минздрав Подмосковья с июня этого года.

Космос «Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.

Общество Россиянин без вести пропал в Турции Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.

Происшествия Раскрыта цель нападения на бывшего мэра российского города Возглавлявший Киселевск на протяжении 16 лет Лаврентьев был убит рядом с собственным домом в окрестностях города в ночь на 1 ноября.

Общество Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.

Происшествия В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации «Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — заявила Матюшина.

Футбол Черчесов: из «Баварии» пока не звонили Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос польских журналистов о возможном приглашении в «Баварию».

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.

Политика Медведев уволил Ведерникова с поста замруководителя Росавиации Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Александра Ведерникова от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) по собственному желанию, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.

Экономика Налоговая просит признать банкротом крупный завод в Петербурге В последний день октября текущего года налоговая обратилась в суд с заявлением о признании ВЗАС «о признании должника банкротом».

Общество КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.

Авто Показали заднеприводную вариацию нового Audi R8 V10 RWD Новая заднеприводная вариация Audi R8 V10 RWD появится на европейском рынке в начале следующего года.