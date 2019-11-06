Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Экономика "О доходах можно забыть!" Бизнес Екатеринбурга надеется на поддержку гордумы Как сообщил "Уралинформбюро" собственник международного делового центра "Микрон", зампредседателя Координационного совета предпринимательских объединений Свердловской области Борис Зырянов, представители бизнеса 7 ноября встретились с думцами.

Политика Желание перемен у россиян Кремль не взволновало Представитель Кремля философски прокомментировал эти данные: «желание перемен всегда присутствует в обществе», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Происшествия В администрации Каспийска проводятся обыски В администрации Каспийска с утра проводятся обысковые мероприятия, сообщил «АиФ Дагестан» источник в силовых структурах республики.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Происшествия Пять человек пострадали при ЧП на нефтебазе в Новороссийске Пять человек пострадали во время ЧП на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.

Политика МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка» «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.

Происшествия Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.

Общество Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.

Общество Глава Гидрометцентра призвал СМИ не пугать «страшилками» о погоде Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал СМИ не пугать людей в своих материалах «страшилками» о погоде.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили показал, как его сын танцует лезгинку Продюсер показал, как его сын танцует лезгинку. У Резо Гигинеишвили двое детей: сын и дочь, которые рождены в браке с Надеждой Михалковой.

Политика Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.

Общество Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Экономика ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки Глава регулятора подчеркнула, что ЦБ будет перед каждым заседанием совета директоров оценивать влияние на инфляцию прошлых решений по снижению ключевой ставки, а также учитывать данные о состоянии российской и мировой экономик, проинфляционные риски и решения в области бюджетной политики.

Происшествия СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.

Политика Будапешт заявил об огромных потерях Европы из-за санкций против России Санкции против России обернулись огромными потерями для стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.