Финансы
ИнтерфаксСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.
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Общество
Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»
Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
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Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran
Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Хоккей
Овечкин оформил дубль во втором периоде матча с «Флоридой»
В середине второго периода ничья — 3:3. Капитан столичной команды Александр Овечкин поучаствовал во всех трёх голах своей команды — уже на 25-й секунде игры он отметился результативной передачей на Джона Карлсона, а на седьмой минуте второго периода забил сам с передачи Евгения Кузнецова.
Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Политика
Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет по социальным и гуманитарным вопросам Генсамблеи ООН проголосовал в поддержку проекта резолюцию России, осуждающую попытки реабилитации и героизации нацистской идеологии.
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Общество
Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
Происшествия
В Новороссийске ликвидировали пожар на нефтебазе
В Новороссийске в Краснодарском крае потушили пожар на нефтебазе «Грушовая». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Политика
Трамп заплатит $2 млн по иску к его благотворительным организациям
Президент США Дональд Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата Нью-Йорк против благотворительных организаций президента США, говорится в распоряжении суда.
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.
Политика
Макрон: НАТО сегодня переживает «смерть мозга»
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в настоящий момент НАТО переживает «смерть мозга».
Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
Политика
Переговоры Путина с Токаевым начались в Омске
В Омске начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Происшествия
МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве
Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.
Энергетика
Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Игры
Руководитель Guerrilla Games стал главой внутренних студий Sony
Президент PlayStation Джим Райан рассказал, что все перестановки связаны реструктуризацией внутри компании в преддверии релиза PlayStation 5, а также заявил о том, что он не сомневается в правильности выбора нового главы SIE Worldwide Studios, так как Герман Хульст - выдающийся лидер и руководитель.
Политика
В Германии рассмотрят снимающие риски с «Северного потока-2» поправки
С четверга на пятницу,7-8 ноября, правящая парламентская коалиция Германии рассмотрит поправки по газопроводу "Северный поток-2", которые могут снять риски с проекта, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Политика
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.