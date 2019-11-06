Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк России снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов на сайте банка. Теперь максимальную доходность можно получить по депозиту "Сохраняй" - 4,65% годовых при размещении суммы от 400 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до 2 лет. Ранее максимальная ставка по этому вкладу была 4,91%.
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