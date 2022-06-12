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Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам

С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых.
РБК
Также отмечается, что в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых при сумме кредита от 300 тыс. рублей и сроке от года.
RT на русском
Уже к концу апреля ключевую ставку снизили до 14% годовых.
Коммерсантъ
Узнать больше о потребительских кредитах Сбера можно на сайте банка.
Аргументы и Факты

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