За минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили на Украине крупный склад оружия, поставленного Западом, и сбили три самолета, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В России обнаружен субвариант омикрон-штамма коронавируса ВА.4, сообщил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, его цитирует «РИА Новости».
Западные правительства должны снабдить Киев ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны, заявил экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".