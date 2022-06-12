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Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам

С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых.
РБК
Ставка по рублевым вкладам на срок до 7 месяцев составит 7,5%, до года — 7%. Ставку 8% можно получить при открытии вклада онлайн на срок до четырех месяцев и при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+».
Коммерсантъ
Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9 процентов годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ - 6,9 процентов годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года), — дополняет пресс-служба
 банка.
Вечерняя Москва
Уже к концу апреля ключевую ставку снизили до 14% годовых.
Коммерсантъ

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