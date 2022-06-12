Ставка по рублевым вкладам на срок до 7 месяцев составит 7,5%, до года — 7%. Ставку 8% можно получить при открытии вклада онлайн на срок до четырех месяцев и при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+».
Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9 процентов годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ - 6,9 процентов годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года), — дополняет пресс-служба
Западные правительства должны снабдить Киев ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны, заявил экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения», — заявил он.