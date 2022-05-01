ПРАЙМСбербанк снизил ставки по вкладам, максимальная доходность составляет 12% вместо 16%Теперь максимальная ставка по «СберВкладу» составляет 12% годовых вместо 16%, следует из информации на сайте банка.ForbesТеперь минимальная ставка по потребкредиту составляет 17,9% годовых.ЦарьградНа плановом заседании совета директоров Банка России в прошлую пятницу регулятор принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых.ТАССКлиентам Сбербанка по-прежнему доступны все программы потребительского кредитования, с подробными условиями можно ознакомиться на сайте финансово-кредитной организации.ЦарьградЧитать далееСвернутьНТВНТВSmotrim.ruМИР 24Chelindustry.ruNeva.TodayПятый каналDeita.ruРЕН ТВЦарьградЯмал-МедиаТелеканал 360°Infokam.suСиб.фмОбластная Рязанская ГазетаРБКИА ЯСИАВечерняя МоскваFBM.ruКП - КрымNord-NewsOm1.ruRT на русскомПодробнее о событииСбербанк снизил максимальную ставку по вкладам до 12%RT на русском02:14Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладамРБК03:37Сбербанк с 1 мая снизил ставки по вкладам и кредитамМИР 2403:32Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитамURA.Ru03:09Сбербанк снизил ставки по кредитам и вкладамТАСС02:54«Сбербанк» снизит ипотечные ставки до 13,9%Finam.Ru29 апреля в 13:01Сбербанк снизит ипотечные ставки до 13,9%ЛюдиИпотеки.рф29 апреля в 12:48Показать ещёОценить95Поделиться