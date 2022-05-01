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Сбербанк снизил ставки по вкладам, максимальная доходность составляет 12% вместо 16%

Теперь максимальная ставка по «СберВкладу» составляет 12% годовых вместо 16%, следует из информации
 на сайте банка.
Forbes
Теперь минимальная ставка по потребкредиту составляет 17,9% годовых.
Царьград
На плановом заседании совета директоров Банка России в прошлую пятницу регулятор принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14% годовых.
ТАСС
Клиентам Сбербанка по-прежнему доступны все программы потребительского кредитования, с подробными условиями можно ознакомиться на сайте финансово-кредитной организации.
Царьград

Подробнее о событии

Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладам до 12%
RT на русском02:14
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам и вкладам
РБК03:37
Сбербанк с 1 мая снизил ставки по вкладам и кредитам
МИР 2403:32
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
URA.Ru03:09
Сбербанк снизил ставки по кредитам и вкладам
ТАСС02:54
«Сбербанк» снизит ипотечные ставки до 13,9%
Finam.Ru29 апреля в 13:01
Сбербанк снизит ипотечные ставки до 13,9%
ЛюдиИпотеки.рф29 апреля в 12:48

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