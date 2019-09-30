Недвижимость
ДождьСбербанк снизил ставку по ипотеке
Минимальная ставка для приобретения квартиры в новостройке составит 7,3%, квартиры на вторичном рынке — 8,8%, а рефинансировать ипотеку другого банка можно будет от 9,5% годовых. О планах снизить ставки по ипотеке ранее объявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ
МК-Спорт 06:23
Экономика
Медведев: Задачи по продовольственной безопасности будут выполнены
Промежуточные результаты уборочной кампании говорят о том, что продовольственная безопасность страны будет обеспечена полностью.
Российская газета 06:22
Армия и оружие
Минобороны опровергло испытания С-500 «Прометей» в Сирии
В Минобороны России опровергли появившиеся публикации в СМИ об испытаниях в Сирии зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Известия 06:24
Культура
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт
Чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. Об этом журналистам сообщила его продюсер Анета Штолцова.
ТАСС 04:51
Экономика
ЦБ планирует передать обслуживание своего аналога SWIFT на аутсорсинг
Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), аналога SWIFT, специально уполномоченным сторонним организациям, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 29 сентября в 20:00
Политика
Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ
Газета.Ru вчера в 15:33
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровоглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Газета.Ru вчера в 03:08
Футбол
Маркизио завтра объявит о завершении карьеры
Sports.ru 06:10
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Политика
Ковтун назвал символическим шагом согласование «формулы Штайнмайера»
По мнению Вячеслава Ковтуна, согласование «формулы Штайнмайера» является символическим шагом.
iReactor 04:36
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 30 сентября в 13:15
Здоровье
Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами
Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.
Российская газета 02:18
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК вчера в 14:47
Политика
Песков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
RT на русском 06:09
Политика
Сурков назвал условие согласования даты саммита «нормандской четверки»
Как отметил Сурков в беседе с корреспондентом ТАСС, после этого будут выполнены все необходимые условия для встречи лидеров.
ФАН 04:38
Гаджеты
Intel представила новые процессоры Cascade Lake-X
Например, стоимость 10-ядерного Core i9-9820X прошлого поколения равняется 889 долларам, а новый 18-ядерный флагман Cascade Lake-X Core i9-10980XE стоит всего 979 долларов.
Live24 03:06
Происшествия
Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину
Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.
RT на русском 05:33
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС вчера в 12:33
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика
Зеленский отказался говорить о «формуле Штайнмайера» с трибуны Рады
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями парламентских фракций отказался объяснить свою позицию касаемо «формулы Штайнмайера» с трибуны Рады.
Взгляд.ру 06:35
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Армия и оружие
Суд ДНР приговорил солдата ВСУ к 16 годам тюрьмы за попытку свержения власти в Донбассе
По имеющимся данным, Верховный суд ДНР приговорил военного украинской армии к 16 годам за совершение преступлений, предусмотренных статьями о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и насильственном захвате власти.
ФАН 05:58