Недвижимость
Якутия 24Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
REGNUM вчера в 05:28
Армия и оружие
Армия России получила новые танки Т-90М
В распоряжение армии Российской Федерации начали поступать модернизированные танки Т-90М.
Капитал страны вчера в 02:03
Кино
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 сентября по 6 октября
С 30 сентября ТНТ4 первым среди всех федеральных телеканалов покажет серию лучших американских стендап-концертов и познакомит зрителей с комиками мирового уровня.
Российская газета вчера в 03:00
Теннис
Деспотович: бросаю вызов Дзюбе в теннисе
Чемпионат вчера в 16:00
Культура
Новым худруком «Ленкома» может стать директор театра
Сменить Марка Захарова на должности художественного руководителя "Ленкома" может директор Марк Варшавер.
Вести.Ru вчера в 12:19
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
В центре Блохина уволили и.о. завотделения
Заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии (подведомственное учреждение НМИЦ имени Н. Н. Блохина) профессора, д.м.н. Георгия Менткевича уволили с должности и.о. заведующего отделением.
РБК вчера в 23:09
Политика
Кремлю не нравится назначение дебатов в ПАСЕ по митингам в Москве
ПАСЕ на заседании в понедельник включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве, прошедшим в июле и августе.
ТАСС вчера в 09:03
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета вчера в 19:03
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия вчера в 03:52
Здоровье
Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске
"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк вчера в 21:52
Экономика
На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей
В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Футбол
Тедеско возглавит «Спартак» после паузы на матчи сборных
Не исключается вариант, при котором о назначении Тедеско будет объявлено во время паузы на матчи национальных сборных.
Евро-футбол.ру вчера в 10:48
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Ксения Собчак отреагировала на информацию о том, что проект с ее участием на "Первом канале" может быть заморожен.
Piter.tv вчера в 14:43
Политика
Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК вчера в 09:36
Гаджеты
Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт
Компания AMD запустила акцию, по которой покупателям видеокарт Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 590, Radeon RX 580 и Radeon RX 570 предлагается на выбор одна или две игры AAA-категории.
Игромания.ру вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс вчера в 01:37
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости вчера в 12:13
Общество
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов
Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Армия и оружие
Китай впервые продемонстрировал новейшую баллистическую ракету DF-41
Московский Комсомолец вчера в 23:45
Происшествия
Полковник ФСБ-миллиардер получал взятки рядом с работой
Бывший начальник банковского отдела управления «К» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Кирилл Черкалин получал взятки недалеко от здания ФСБ в Москве.
Lenta.ru вчера в 22:33
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото из ванной
Украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), недавно отпраздновавшая 41-й день рождения опубликовала в своем Instagram свежее фото.
Московский Комсомолец вчера в 07:41
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
В зону боевых действий в Донбассе приезжают граждане разных стран мира, чтобы воевать на стороне Украины, заявил командир формирования «Грузинский легион» Мамука Мамулашвили 29 сентября в интервью телеканалу ObozTV.
REGNUM вчера в 01:53
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10