Недвижимость
Южный ФедеральныйСбербанк снижает ставку по ипотеке
С 1 октября ставки по ипотеке в Сбербанке будут снижены, сообщила пресс-служба организации.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Музыка
Соловьев и Ургант обменялись намеками после песни «Вечерний М»
Иван Ургант пошутил о пожаре в барнаульском парке аттракционов В эфир вечернего шоу попала новость о сгоревшем аттракционе "Дракончики" Телеведущий Владимир Соловьев заявил телеканалу "360", что название песни говорит само за себя, намекая, что ее герой – его коллега Иван Ургант.
АМИТЕЛ 10:59
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Матвиенко: Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС
Новые Ведомости 05:22
Происшествия
В Новосибирске найдено тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой
Пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области сообщает о том, что во вторник, 1 октября, в Кировском районе было найдено тело пропавшей в начале сентября Натальи Устиновой.
RuNews24.ru вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Культура
Умер Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»
В Тбилиси на 85-м году жизни умер грузинский композитор и народный артист СССР Гия Канчели, сообщает телеканал «Имеди».
Петербургский дневник 02:35
Происшествия
Саратовских полицейских подозревают в смертельном избиении мужчины
Предполагается, что полицейские во время патрулирования задержали пьяного мужчину, после чего между ними произошел конфликт.
REGNUM 05:11
Происшествия
В сети опубликовали видео издевательств Хачатуряна над дочерьми
Бизнесмен Михаил Хачатурян, который был убит тремя своими дочерьми, записывал издевательства над ними на видео.
Общественная служба новостей 30 сентября в 11:10
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Политика
Союз журналистов Москвы ответил на жалобу о побоях на курсах репортеров
Во вторник Павлов на своей странице в Facebook сообщил, что во время курсов «Бастион» подвергся «побоям и самым разнообразным издевательствам и унижениям».
РБК 09:44
Политика
Аксёнов официально назначил Гоцанюка премьер-министром Крыма
"Назначить Гоцанюка Юрия Михайловича на государственную должность Республики Крым - председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым со 2 октября 2019 года", - говорится в документы.
ИА Крыминформ 02:29
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Происшествия
Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой
Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья.
Lenta.ru 04:15
Авто
Специалисты пояснили необходимость прогрева двигателя машины в холода
Автомобильные эксперты России дали четкий ответ на давно вызывавший дискуссию среди автомобилистов вопрос: нужно ли прогревать двигатель машины зимой.
РЕН ТВ 07:05
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Глава ФСИН России Корниенко ушел в отставку
Международный антикоррупционный портал 03:35
Здоровье
Жительница Челябинска после ЭКО родила больного ребенка
АиФ Челябинск 06:25
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Экономика
Средний ежедневный чек россиян составляет 558 рублей
По итогам прошедшей недели - с 23 по 29 сентября - средний ежедневный чек составил 558 рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные холдинга Ромир.
Vologda-poisk.ru 10:54
Технологии
МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment
Компания МегаФон объявила о партнерстве со студией Blizzard Entertainment.
Cyber.sports.ru 04:30
Политика
В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подписание Киевом «формулы Штайнмайера», которое произошло во время встречи контактной группы по Донбассу в Минске.
ПолитРоссия 05:59
Политика
«Слуга народа»: «Мы ведем переговоры по Донбассу только с Россией»
Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе только с Россией, поэтому любые заявления руководства республик не имеют никакого значения.
REGNUM 06:52
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений для того, чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском 09:30
Происшествия
Смертельно ранившему сотрудника СК мужчине предъявлено обвинение
Жителю Санкт-Петербурга Сергею Григорьеву, который напал на полковника Владислава Капустина возле проходной здания Следственного комитета в Москве, предъявлено обвинение.
RT на русском 05:41
Политика
Путин пожурил журналиста за искажение смысла своих слов
Президент России Владимир Путин поправил модератора пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», корреспондента NBC News Кира Симмонса, отметив, что тот исказил смыл его слов.
Lenta.ru 10:57
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Политика
Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване
Как сообщается, во время своего рабочего визита глава РФ планирует принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в рамках саммита ЕАЭС 1 октября.
Слово и Дело вчера в 07:06