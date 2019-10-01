Недвижимость
ДождьСбербанк снизил ставку по ипотеке
Минимальная ставка для приобретения квартиры в новостройке составит 7,3%, квартиры на вторичном рынке — 8,8%, а рефинансировать ипотеку другого банка можно будет от 9,5% годовых. О планах снизить ставки по ипотеке ранее объявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Политика
Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США
На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
Труд 09:34
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей.
Интерфакс 12:20
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Интерфакс 11:52
Политика
Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам
"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета 12:43
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Происшествия
В редакции газеты «Черновик» при обысках изъяли системные блоки
Что в точности изъято, журналисты определят, когда наведут в офисе порядок, добавил Магомедов. Комментариев от следствия у "Интерфакса" нет.
Интерфакс 12:17
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
RT на русском 30 сентября в 09:51
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Музыка
Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»
RuNews24.ru 01:23
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Политика
Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»
По сообщению ТАСС со ссылкой на источники, близкие к минскому переговорному процессу, украинская делегация во вторник пошла на компромисс и на очередном заседании контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, подписала «формулу Штайнмайера».
Военное дело вчера в 11:06
Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать пока рано
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно, чтобы снять с России введенные ранее санкции.
Суть событий 12:06
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
Политика
ООН получила обращение России о визовых проблемах с США
Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация получила обращение от Москвы о визовых проблемах со стороны Соединённых Штатов.
RT на русском 12:41
Политика
Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Ивлеева впервые рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
О свадьбе Насти и Элджея стали поговаривать после того, как на безымянном пальце телеведущей появилось кольцо.
Вечерний курьер 02:42
Космос
Американцы испытали водно-плазменный двигатель
Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.
Rusargument 30 сентября в 04:23
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Симоньян в ходе конференции RT MEDIA TALK рассказала о принципе работы BBC
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе сессии на конференции в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов» напомнила об истории с сирийским мальчиком, который был представлен в постановочном ролике «Белых касок» в качестве жертвы «химической атаки» в городе Дума.
RT на русском 11:08
Наука
В Антарктиде от ледника откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
От ледника в Антарктиде откололся огромный айсберг весом почти 315 миллиардов тонн, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:16
Происшествия
Во время нападения в колледже в Финляндии погибла украинка
Во время резьбы в колледже в финском городе Куопио погибла украинка.
Газета.Ru 11:31