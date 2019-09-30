Недвижимость
ДождьСбербанк снизил ставку по ипотеке
Минимальная ставка для приобретения квартиры в новостройке составит 7,3%, квартиры на вторичном рынке — 8,8%, а рефинансировать ипотеку другого банка можно будет от 9,5% годовых. О планах снизить ставки по ипотеке ранее объявил глава Сбербанка Герман Греф.
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