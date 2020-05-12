Экономика

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Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.
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Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процента при электронной сделке

Комсомольская правда04:11

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3% при электронной регистрации сделок

Вести.Ru04:09

Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде

РИА Новости02:58

Сбербанк дополнительно снизил ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

РБК03:10

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Rambler News Service03:03

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок

ТАСС03:27

Сбербанк снизит ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Интерфакс03:14
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Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
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Макгрегора рассмешил комментарий Нурмагомедова о победе Гэтжи

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За сутки в России выявили 10899 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.
Новгородские ведомости 03:38
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
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Авто

Продажи новых легковых машин в России в апреле рухнули на 64%

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам апреля снизились на 64,2% в годовом выражении до 54,5 тысячи машин, следует из данных аналитического агентства "Автостат" на основе регистраций транспортных средств.
ПРАЙМ 03:40
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МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Общество

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

За последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Суточный прирост составил 4,9%.
Интерфакс 03:35
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Политика

Ветеран из США осудил попытки преуменьшить роль СССР во Второй мировой

США допустили грубую ошибку, не упомянув СССР в числе стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне.
Известия вчера в 21:10
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Единоборства

Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая

RT на русском вчера в 16:03
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
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Автоспорт

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона

Четырехкратный чемпион мира отверг предложенные командой условия, и после окончания сезона Феттель покинет команду.
Российская газета 01:15
Политика

Посольство России в Чехии сообщило об угрозах дипломату

В ведомстве добавили, что в адрес российского дипломата начали поступать угрозы из-за развернутой чешскими средствами массовой информации персональной травли.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Происшествия

В Крыму скончались две женщины с коронавирусом

Симферополь, 12 мая 2020, 10:51 — REGNUM Две женщины с подтвержденными результатами тестов на коронавирус скончались в Крыму.
REGNUM 03:51
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Происшествия

Пожар в больнице в Санкт-Петербурге: погибли 5 человек

Вести.Ru 01:18
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Музыка

Гитару Курта Кобейна продадут с молотка

Акустическая гитара музыканта Курта Кобейна будет выставлена на аукцион при стартовой стоимости один миллион долларов.
Экономика сегодня 04:03
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Общество

В Москве начал действовать масочный режим

С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим.
Российская газета 00:33
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Общество

На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов

Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
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Общество

Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
ТАСС вчера в 09:52
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Здоровье

В Краснодаре коронавирус подтвержден у 806 человек

По словам Харламовой, по данным на утро 12 мая, у 806 человек лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекцией.
Кубань 24 02:54
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Общество

Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России

В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 10 мая в 20:47
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Энергетика

Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 09:43
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Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
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Общество

Во Владимирской области зарегистрировано 83 новых случая коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 10 мая в 03:16
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Общество

В Башкирии утвердили порядок выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пообещал с 1 июня семьям с детьми от 3 до 15 лет право на выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Горобзор.ру 00:59
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