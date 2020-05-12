Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентного пункта при регистрации сделок в электронном виде, сообщил банк.

Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде

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