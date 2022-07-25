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Сбербанк снизил ставку по ипотеке до 9,9%

С 25 июля 2022 года «Сбер» снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п.п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых.
РБК
Ипотека на строящийся или готовый частный дом доступна на сумму до 30 млн рублей с первоначальным взносом от 20% и сроком до 30 лет.
ТАСС
С полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка
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SIA.ru
Общий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года до 4,77 трлн рублей.
Финмаркет

Подробнее о событии

Сбербанк снизил ставку по ипотеке до 9,9%
РБК04:17
«Сбер» снизил ставки по ипотеке до 9,9% годовых
Ямал-Медиа20:00
Банк ДОМ.РФ снизит ставки по рыночной ипотеке до 9,7%
ТАСС01:04
ВТБ снижает ставку по ипотеке до 9,9%
SIA.ru00:09
Снижаем ставки, господа! Ипотеку в Сбербанке вновь можно взять под 9,9% годовых
IrkutskMedia22:25
Ведущие банки РФ снизили ставки по рыночной ипотеке до 9,9%
Интерфакс02:38
ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
Новости Югры22 июля в 12:03

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