РБКСбербанк снизил ставку по ипотеке до 9,9%С 25 июля 2022 года «Сбер» снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п.п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых.РБКИпотека на строящийся или готовый частный дом доступна на сумму до 30 млн рублей с первоначальным взносом от 20% и сроком до 30 лет.ТАССС полными условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка.SIA.ruОбщий портфель розничных кредитов ВТБ вырос с начала года до 4,77 трлн рублей.ФинмаркетЧитать далееСвернутьРБКРБКGorsite.ruБанки СегодняХабаровский край сегодняВятка-На-СетиПласИА ЯСИАChelindustry.ruKonkurent.ruЯмал-МедиаГород55.руЯкутия DailyАлтапрессNord-NewsТульская прессаЭкономика сегодняАфанасий-бизнесАК&МФАННаш Брянск.RuГазета.RuПодробнее о событииСбербанк снизил ставку по ипотеке до 9,9%РБК04:17«Сбер» снизил ставки по ипотеке до 9,9% годовыхЯмал-Медиа20:00Банк ДОМ.РФ снизит ставки по рыночной ипотеке до 9,7%ТАСС01:04ВТБ снижает ставку по ипотеке до 9,9%SIA.ru00:09Снижаем ставки, господа! Ипотеку в Сбербанке вновь можно взять под 9,9% годовыхIrkutskMedia22:25Ведущие банки РФ снизили ставки по рыночной ипотеке до 9,9%Интерфакс02:38ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%Новости Югры22 июля в 12:03Показать ещёОценить4Поделиться