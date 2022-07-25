С 25 июля 2022 года «Сбер» снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п.п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых.
Польша предлагает на время газового кризиса приостановить действие европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS), заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на пресс-конференции.
Газета Super Express утверждает, что охрана политика была усилена после угроз из России, которые последовали в ответ на интервью газете Le Figaro, где Валенса предлагал уменьшить население России до 50 млн человек.