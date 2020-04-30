Экономика

ТАССТАСССбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
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Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Коммерсантъ11:31

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости10:44

Сбербанк активно включился в программу снижения ставок по ипотеке

НИА-Новосибирск05:33

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая

Интерфакс10:24

Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке

РБК11:22

Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая

ТАСС10:16

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

URA.Ru10:34
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия

Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой

RT на русском 07:30
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Экономика

Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России

Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил управляющую компанию (УК) «Эльга Уголь», созданную 29 апреля для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т.
РБК 06:49
Общество

Воробьев: Подмосковье готовится ввести «масочный» режим

В Подмосковье планируется ввести режим обязательного ношения медицинских масок в общественных местах.
Российская газета 10:11
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
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Политика

В Киеве надеются на встречу нормандской четверки после пандемии вируса

Киев надеется выйти на полноценные встречи сторон в рамках "нормандского формата" после завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 09:26
Общество

Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

Режим самоизоляции на Кубани продлевается до 12 мая, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:41
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Экономика

Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу

Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 09:50
Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
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Технологии

На судне «Всеволод Бобров» начались испытания дизель-генераторов

Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:53
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Российская газета 04:35
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Общество

В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий

В связи с предстоящими майскими праздничными и выходными днями график доставки майских пенсий и других социальных выплат через отделения «Почты России» будет скорректирован с учетом режима работы почтового ведомства.
НИА-Федерация 04:43
Общество

Частные медорганизации получат 577 млн рублей на помощь пожилым

Более 577 миллионов рублей правительство выделяет девяти регионам, в которых начнется пилотный проект по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Российская газета 05:38
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Здоровье

Врачи РКБ в Уфе обратились к Владимиру Путину

Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
News102.ru 04:36
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Здоровье

Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса

Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса.
Piter.tv 02:44
Общество

Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом

Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
Rambler News Service 05:08
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Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
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Общество

Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство включилось в новую реальность и учитывало связанную с пандемией коронавируса обстановку при подготовке плана действий по восстановлению экономики страны.
Lenta.ru 11:10
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Авто

Названы лучшие бюджетные кроссоверы на 2020 год

Эксперт добавляет, что стоит обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на рынке России полноприводной версии, цена которой стартует от 1,5 млн рублей.
RuNews24.ru 04:29
Политика

Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Общество

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
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Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Политика

Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
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Здоровье

В Волгоградской области 11 человек находятся на аппаратах ИВЛ

Как сообщил на сегодняшнем брифинге глава областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев, 11 тяжелых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Московский Комсомолец 08:02
Политика

Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

В середине апреля сенатор Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты собираются "сурово наказать" Китай за коронавирус.
Газета.Ru 09:28
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Армия и оружие

Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету

29 апреля на Дравско-Поморском военном полигоне в Польше во время учений с участием военных армии США птица смогла сбить американскую ракету TOW, выпущенную по танку-мишени.
Rusvesna.su 08:39
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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
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