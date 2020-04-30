Экономика
ТАСССбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
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Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
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Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
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Общество
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Российская газета 05:38
Здоровье
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Сотрудники РКБ имени Куватова, которая стала очагом коронавируса в Башкирии, записали видеообращение к Владимиру Путину.
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Здоровье
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Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса.
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Общество
Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом
Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
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Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
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Путин потребовал от правительства включиться в новую реальность
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В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
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Эксперт добавляет, что стоит обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на рынке России полноприводной версии, цена которой стартует от 1,5 млн рублей.
RuNews24.ru 04:29
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
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В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
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Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
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Вести.Ru 08:30
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В Волгоградской области 11 человек находятся на аппаратах ИВЛ
Как сообщил на сегодняшнем брифинге глава областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев, 11 тяжелых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
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Армия и оружие
Птица сбила выпущенную по танку американскую ракету
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Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47