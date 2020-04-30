Экономика
ТАСССбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
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