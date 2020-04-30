Экономика
ТАСССбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
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Общество
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Штраф на нахождение на улице без маски в Подмосковье может составить 4 тыс. рублей, следить за выполнением требования будут сотрудники МВД, в том числе представители ГИБДД.
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Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Общество
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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
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Общество
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Общество
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В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
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Умер старейший актер Вахтанговского театра Евгений Федоров
«После тяжелой продолжительной болезни на 97-м году жизни скончался старейший вахтанговский актер - заслуженный артист РСФСР Евгений Евгеньевич Федоров», - сообщили в пресс-службе театра.
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ТАСС 03:02
Политика
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
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Общество
Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости вчера в 12:33
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