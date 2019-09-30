Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.

Политика В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Футбол Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.

Политика Кличко подал в суд на правительство Украины Мэр Киева Виталий Кличко подал в суд на украинское правительство, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Экономика На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Здоровье Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Происшествия В Крыму угнали и разбили служебный Mercedes министра ЖКХ Служебный автомобиль Mercedes министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрия Черняева был угнан неизвестными и брошен на одной из улиц Симферополя после ДТП, сообщила пресс-служба министерства.

Политика Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Политика Песков отказался комментировать решение суда по делу Устинова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается комментировать решение Московского городского суда по делу актёра Павла Устинова.

Авто Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей «Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.

Политика В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.

Шоу-бизнес Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками Телеведущая Дана Борисова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой накануне обнаружили наркотики.

Политика Иран ждет от США $50 млрд компенсации за незаконные санкции Как заявил Резайи, Иран готов вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если США, во-первых, вернутся в сделку сами, а, во-вторых, если выплатят «по меньшей мере $50 млрд в качестве компенсации» ущерба от введенных антииранских санкций, сообщает ISNA.

Политика В Париже началось прощание с Жаком Шираком В столицу Франции уже прибыл президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он был с Шираком в хороших, дружеских отношениях.

Происшествия На Кубани мужчина проник в школу и ранил себя ножовкой Инцидент произошел утром 30 сентября в кабинете начальных классов школы. По предварительным данным, в класс проник 33-летний мужчина.

Политика Зеленский уволил секретаря СНБО Александра Данилюка Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Армия и оружие Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Наука Ученые ТПУ разработали сенсоры с «ловушками» для свободных радикалов Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из Чехии и Франции создали крайне чувствительные сенсоры для свободных кислородосодержащих радикалов, способных нарушать работу клеток.

Шоу-бизнес Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.