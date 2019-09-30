Недвижимость
РИА НовостиСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.
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Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждается возможность повышения пенсионного возраста на три года, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 10:03
Политика
В правительстве Иркутской области еще не знают об отставке губернатора
Слух об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко является неожиданностью для правительства региона, заявил представитель пресс-службы правительства и губернатора области, 30 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 23:50
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Путешествия
Женщины смогут без ограничений посещать Саудовскую Аравию
Посол Саудовской Аравии в России Раид бин Халид Кримли заявил, что с введением туристических виз иностранные женщины смогут без ограничений посещать королевство.
RT на русском 09:28
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября
Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Армия и оружие
Российский спецназ нашли в Норвегии
Газета.Ru 08:13
Шоу-бизнес
Виктория Боня в узком платье привлекла внимание мужчин в Монако
Виктория Боня решила устроить модный показ около кафе в Монако. Телеведущая в узком платье привлекла внимание мужчин.
OAnews вчера в 23:00
Спорт
WADA усомнилось в случайном изменении данных московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) сомневаются в случайном характере изменения данных московской антидопинговой лаборатории.
РБК 08:05
Происшествия
Чиновницу из Германии изнасиловали в Москве
URA.Ru вчера в 13:59
Армия и оружие
На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Здоровье
Лео Бокерия рассказал, как предотвратить болезни сердца
Ореанда-Новости 27 сентября в 13:08
Экономика
В России может подорожать молочная продукция
В России цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% уже в ноябре этого года. Причиной называют запуск новой системы контроля качества.
ДЕЛА.ru вчера в 23:43
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Трапезникова мэром Элисты
Назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который исполнял обязанности главы самопровозглашённой ДНР после гибели Александра Захарченко, является прерогативой главы региона.
RT на русском 09:56
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество
За большими заказами на верфи Петербурга пришли большие проблемы
Траулеры и ярусоловы Как уже писал РБК Петербург, ранее «Адмиралтейские верфи» заключили с Русской рыбопромышленной компанией (РРПК) контракт на строительство шести траулеров.
РБК Санкт-Петербург 09:23
Политика
Экс-генпрокурор Украины Луценко уехал в Британию учить язык
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко улетел на полтора месяца в Великобританию на курсы английского языка, его выезд из страны не связан со скандалом, разгоревшимся после публикации стенограммы беседы украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, заявила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.
РИА Новости 07:37
Общество
Отопсезон. Губернатор зачитал жалобы саратовцев в соцсетях
Сегодня губернатор Валерий Радаев проводит селекторное совещание с главами районов Саратовской области по готовности вхождения в отопсезон.
Взгляд-инфо 08:46
Политика
Суд Гааги огласит решение по делу акционеров ЮКОС 18 февраля 2020 года
Апелляционный суд Гааги 18 февраля 2020 года вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
РИА Новости 09:21
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Авто
«Яндекс.Драйв» добавил в автопарк в Москве 30 электрокаров
Сервис каршеринга «Яндекс.Драйв» добавил в московский автопарк 30 электрокаров Nissan Leaf, сообщила пресс-служба компании.
Коммерсантъ 09:31