Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.
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Сбербанк скорректировал ставки по потребительским кредитам

Банки.ру04:35

Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомостивчера в 17:38

Не низок, а высок

Известия01:00

Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 20:32

Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке

Российская газета00:40

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАССвчера в 10:52

Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБКвчера в 05:52
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Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Коммерсантъ 03:07
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru вчера в 06:32
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 29 сентября в 09:40
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
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ТАСС 03:55
Кино

Фильм «Дылда» официально выдвинут на премию «Оскар»

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iReactor вчера в 00:52
Армия и оружие

Танк Т-90М может стать основным в российских сухопутных войсках

Модернизированный танк Т-90М может занять место основного боевого танка в российских вооружённых силах.
News.ru 02:20
Экономика

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С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Авто

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Оказалось, что во второй половине сентября только 3 марки изменили цены на свои модели, а среди них Hyundai, Jeep и Audi.
Tvoe-avto.com вчера в 11:32
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
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Общество

МЧС передумало запрещать курение на балконах

Пресс-служба МЧС опровергла собственное заявление о запрете курения на балконах.
Секрет фирмы 28 сентября в 10:05
Политика

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Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
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Камчатка-Информ 03:40
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Российские госкомпании захотели приватизировать

Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
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Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
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В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.
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В Балашихинском роддоме появился на свет малыш-богатырь

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На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
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Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Финансы

Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard

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Наша версия 03:21
Политика

Безсмертный опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера»

Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный опубликовал скан текста "формулы Штайнмайера" по выборам в регионе, который, как он утверждает, будет принят в Минске.
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Политика

Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
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