Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.

Кино Фильм «Дылда» официально выдвинут на премию «Оскар» Российский фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Музыка Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Авто Во второй половине сентября 3 автобренда изменили цены на свои модели Оказалось, что во второй половине сентября только 3 марки изменили цены на свои модели, а среди них Hyundai, Jeep и Audi.

Общество ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Общество МЧС передумало запрещать курение на балконах Пресс-служба МЧС опровергла собственное заявление о запрете курения на балконах.

Политика МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".

Политика Губернатор Камчатки предложил Навальному возглавить село в Корякии Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отреагировал на критику, прозвучавшую от оппозиционного политика Алексея Навального в адрес камчатских властей по поводу «запуска» сгоревшей 20 лет назад котельной в селе Средние Пахачи.

Экономика Российские госкомпании захотели приватизировать Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.

Экономика Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Политика В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

Общество В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Происшествия Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Финансы Сбербанк запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard Сбербанк запустил сервис международных денежных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

Общество В России принялись продавать книги и билеты в кино по паспорту С 1 октября российские продавцы и контролеры получили право требовать у граждан паспорт либо другой удостоверяющий личность документ при продаже книг или билетов на фильм с возрастной маркировкой.

Политика Безсмертный опубликовал скан текста «формулы Штайнмайера» Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный опубликовал скан текста "формулы Штайнмайера" по выборам в регионе, который, как он утверждает, будет принят в Минске.