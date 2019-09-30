Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк снизит ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.
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Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Банки.ру04:52

Российские банки массово начали снижать ставки по ипотеке

Российская газета00:40

Первый из крупных банков опустит базовую ставку по ипотеке ниже 9%

РБКвчера в 05:52

Российские банки массово снижают ставки по ипотеке

РИА Новостивчера в 20:32

Крупнейшие банки массово снижают ставки ипотеки

Ведомостивчера в 17:38

Крупнейшие российские банки объявили о снижении ставок по ипотеке

ТАССвчера в 10:52

Не низок, а высок

Известия01:00
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 06:23, Вашингтон
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин получал взятки рядом с местом работы

Согласно материалам следствия, полковник Черкалин через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» «Транспортного».
Коммерсантъ 01:48
Происшествия

Обнаружена причина пуска тока по батареям в жилом доме в Воронеже

Специалисты управляющей компании, обслуживающей жилой дом с отопительной системой, оказавшейся внезапно под напряжением, установили причину ЧП в Воронеже.
Политическая Экспертиза вчера в 16:06
Общество

Минтруд направил в правительство доклад о сокращении рабочей недели

Минтруд подготовил и направил в правительство доклад о возможности сократить рабочую неделю в России с пяти до четырех дней.
BFM.ru 04:32
Происшествия

Сотрудника СК ударили ножом у проходной ведомства в Москве

«Сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
RT на русском 05:35
Происшествия

Суд продлил арест водителю, устроившему массовое ДТП в Екатеринбурге

ТАСС 05:47
Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Вести.Ru вчера в 21:43
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Космос

Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей

Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 01:55
Шоу-бизнес

Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото

Ненавидящая Россию Ветлицкая отгрохала особняк под Москвой: фото Звезда 90-х, хлестко говорящая о родной стране, решила вернуться из Испании.
Экспресс газета 03:59
Армия и оружие

В России стартовал осенний призыв в армию

ГТРК Ока 04:36
Волейбол

Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт 03:09
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru вчера в 07:28
Общество

В Петербурге закрыли дамбу под угрозой наводнения

Затворы петербургской дамбы пришлось задействовать для предотвращения угрозы наводнения утром 1 октября.
REGNUM 02:53
Происшествия

Приморские пограничники задержали 87 браконьеров из КНДР

Приморские пограничники задержали 87 граждан КНДР за незаконный вылов кальмаров в исключительной экономической зоне России, сообщила ФСБ.
РИА Новости 05:34
Политика

В Кремле ожидают прояснения позиции Киева по формуле Штайнмайера

Очередное заседание контактной группы в Минске должно прояснить позицию Киева в отношении формулы Штайнмайера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях от заседания.
RT на русском 05:11
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Экономика

Законопроект о повышении МРОТ внесен в Госдуму

Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.
REGNUM вчера в 07:14
Общество

В ЛНР и ДНР началась первая перепись населения

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках во вторник, 1 октября началась первая перепись населения.
Известия 05:19
Шоу-бизнес

Виктория Боня устроила дефиле возле кафе в Монако

Виктория, облачённая в откровенное облегающее платье красного цвета, с сумочкой в тон, прошлась по тротуару возле одного из кафе в Монако.
Discover24 03:51
Армия и оружие

Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР.
RT на русском 03:43
Политика

Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк

Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Кино

В «Бэтмене» будет много злодеев и Робин

Режиссер Мэтт Ривз планирует представить в фильме "Бэтмен" сразу несколько злодеев, а также, возможно, и Робина.
Kinonews.ru 05:07
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК вчера в 01:01
Происшествия

Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Культура

В Москве прощаются с Марком Захаровым

Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

РБК вчера в 19:11
Политика

Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
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