Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.

Музыка Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М» Владимир Соловьев отреагировал на выпад Бориса Гребенщикова, который написал ироническую композицию «Вечерний М», где спел о «пропагандисте» на телевидении.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Путешествия Туристы из России пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды Российские туристы, проживающие в одном из трехзвездочных отелей в провинции Анталья, пытались вывезти оттуда чемодан еды.

Политика Зеленский отверг возможность давления на Украину Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, как обстоит ситуация с расследованием деятельности компании Burisma, к деятельности которой имел отношение сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер.

Происшествия ФСБ считает членов Мосгорсуда причастными к рейдерским захватам Начальник УФСБ по Москве и МО генерал-полковник Алексей Дорофеев стал широко известен после истории с расследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова о возможных связях окружения генерал-полковника ФСБ с похоронным бизнесом.

Политика США расширили санкции против России США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.

Политика Порошенко допросят на детекторе лжи Украинские следователи ожидают завтра на допрос бывшего главу страны Петра Порошенко.

Футбол ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Политика Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.

Финансы ЦБ опроверг введение отрицательных ставок по валютным вкладам физлиц В результате большинство крупных розничных игроков (топ-30 банков по величине портфеля вкладов физических лиц) уже опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или вовсе отказались от них, хотя еще в мае в четверти крупных банков можно было разместить евро на застрахованную сумму под 0,5–1% годовых.

Финансы Подсчитан объем «серых» зарплат в России «Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Политика Депутатам пострадавшим от паводка районов предложили премии на 336 млн Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии предложили региональному правительству предусмотреть в бюджете деньги на премирование муниципальных чиновников за участие в ликвидации последствий паводка, передает агентство ТАСС.

Политика Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».

Гаджеты В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11 Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.

Политика Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.

Авто В России стартовал прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.

Спорт Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.

Спорт Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.

Политика Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).