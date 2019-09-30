Недвижимость
РИА НовостиСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.
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Музыка
Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Владимир Соловьев отреагировал на выпад Бориса Гребенщикова, который написал ироническую композицию «Вечерний М», где спел о «пропагандисте» на телевидении.
Радио Комсомольская правда 10:59
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Путешествия
Туристы из России пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды
Российские туристы, проживающие в одном из трехзвездочных отелей в провинции Анталья, пытались вывезти оттуда чемодан еды.
Вести.Ru 12:24
Политика
Зеленский отверг возможность давления на Украину
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, как обстоит ситуация с расследованием деятельности компании Burisma, к деятельности которой имел отношение сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, Хантер.
Вести.Ru 12:29
Происшествия
ФСБ считает членов Мосгорсуда причастными к рейдерским захватам
Начальник УФСБ по Москве и МО генерал-полковник Алексей Дорофеев стал широко известен после истории с расследованием журналиста «Медузы» Ивана Голунова о возможных связях окружения генерал-полковника ФСБ с похоронным бизнесом.
BFM.ru вчера в 23:48
Политика
США расширили санкции против России
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
РИА Новости 10:50
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия 05:30
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Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Политика
Порошенко допросят на детекторе лжи
Украинские следователи ожидают завтра на допрос бывшего главу страны Петра Порошенко.
Росбалт 12:54
Армия и оружие
Россия заявила об уничтожении главных сил ИГ и «Ан-Нусры» в Сирии
В Сирии уничтожены главные силы запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».
Известия 12:18
Футбол
ФИФА обязал «Кардифф» заплатить 6 млн евро за погибшего футболиста
ФИФА вынес решение по делу французского "Нанта" против валлийского "Кардифф Сити" из-за футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.
Pravda.Ru 11:33
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
По словам Помпео, США не потерпят иностранного вмешательства в свои выборы и продолжат оказывать давление на тех, кто хочет подорвать демократические процессы.
РБК 11:28
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Финансы
ЦБ опроверг введение отрицательных ставок по валютным вкладам физлиц
В результате большинство крупных розничных игроков (топ-30 банков по величине портфеля вкладов физических лиц) уже опустили ставки вкладов в евро до символических 0,01% годовых или вовсе отказались от них, хотя еще в мае в четверти крупных банков можно было разместить евро на застрахованную сумму под 0,5–1% годовых.
Ведомости 13:10
Финансы
Подсчитан объем «серых» зарплат в России
«Феномен "серого" фонда оплаты труда является ключевым с точки зрения создания диспропорций в уровнях налоговой нагрузки между "белой" и "серой" экономиками», — говорится в документе.
Lenta.ru 13:10
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика
Депутатам пострадавшим от паводка районов предложили премии на 336 млн
Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии предложили региональному правительству предусмотреть в бюджете деньги на премирование муниципальных чиновников за участие в ликвидации последствий паводка, передает агентство ТАСС.
РЕН ТВ 12:29
Политика
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за Путина
Большинство дел о неуважении к власти возбуждают из-за высказываний о президенте РФ Владимире Путине, сообщается в докладе правозащитной группы «Агора», полную версию которого публикует «Медуза».
МР7.ру 05:33
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Гаджеты
В России закончились зеленые и фиолетовые iPhone 11
Российские покупатели скупили все имеющиеся на складе в РФ Apple iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, а также версии смартфона Pro и Pro Max.
Известия 09:12
Политика
Зеленский уволил Данилюка с поста секретаря СНБО
Глава Укрианы Владимир Зеленский уволил Аклесандра Данилюка с должности секретаря СНБО.
Газета.Ru 09:51
Авто
В России стартовал прием заказов на новый Audi Q3 с полным приводом
Дилеры Audi в России начали прием заказов на полноприводную модификацию нового кроссовера Audi Q3 40 TFSi quattro.
Автоновости дня 08:53
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опозорилась из-за фото с тремя ногами
Внимание пользователей привлекло первое фото, на котором у девушки отчетливо видны три ноги.
Московский Комсомолец 07:25
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Политика
Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова
Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Политика
Украина строит постоянную границу с Крымом
Рамблер 03:24