Недвижимость
РИА НовостиСбербанк снизит ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:48, Вашингтон
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах.
Известия вчера в 17:02
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Авто
Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети
Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Футбол
Перед матчем с «Манчестером Юнайтед» «Арсенал» вспомнил гол Аршавина
В преддверии грядущего матча «Арсенал» порадовал своих болельщиков минуткой ностальгии: выложил в свой Твиттер вырезку из матча 2009-го года, где Андрей Аршавин забивает «Манчестеру Юнайтед» гол, спасший «канониров» от проигрыша всухую.
Комсомольская правда 05:40
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Происшествия
На Кипре поймали следователя-насильника Сатлаева из СК
Московский Комсомолец 28 сентября в 04:19
Шоу-бизнес
Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»
Телепрограмма вчера в 00:41
Происшествия
Запретивший лечить дочь с ВИЧ российский священник избежал наказания
В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд прекратил уголовное преследование священника Юрия Сычева и его супруги, обвиняемых в умышленном отказе лечения приемной дочери от ВИЧ, из-за которого она умерла.
Lenta.ru 07:31
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости 28 сентября в 18:55
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по протестам в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала предложение Бюро ПАСЕ провести дебаты о митингах, которые прошли в Москве перед выборами депутатов Мосгордумы.
РИА Новости 06:09
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Происшествия
В США на Великих озерах нашли пропавший в 1901 году «корабль-призрак»
В США на озере Верхнее команда исследователей-любителей обнаружила исчезнувшее в 1901 году торговое судно Hudson.
Российская газета 07:40
Происшествия
Европротокол станет безлимитным во всей России с 1 октября
Речь идет о том, что с 1 октября водители, попавшие в ДТП и оформившие европротокол, смогут получить по ОСАГО до 400 тыс. рублей.
REGNUM 07:06
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru 07:11
Происшествия
Девушка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции в Москве
Столичные полицейские проводят служебную проверку в связи с появлением в интернете откровенных фотографий девушки в форме сотрудницы полиции.
ТАСС 08:25
Шоу-бизнес
Шарапова с бойфрендом стали самой красивой парой на показе Givenchy
Зарубежные журналисты уже назвали это появление Алекса и Марии одним из самых красивых звездных парных выходов на Неделе Моды.
Wday.ru 02:28
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Шоу-бизнес
Наследство Анастасии Заворотнюк оценили в 500 миллионов
Речь шла о загородных домах, элитных квартирах, машинах и 500 млн рублей.
ФедералПресс 01:37
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Волга-Медиа 00:37
Экономика
США готовит для Китая финансовую экзекуцию
Отмечается, что только один слух об этом привел к падению цен акций крупнейших китайских компаний, а также общей капитализации на миллиарды долларов.
Политическая Экспертиза 03:38
Культура
Девушка в маске петуха шокировала на кастинге «Танцев на ТНТ» в Казани
25-летняя танцовщица из Уфы, выступившая на казанском кастинге шоу «Танцы на ТНТ» под псевдонимом Ksu Max, шокировала зрителей и жюри не только танцем, но и внешним видом.
ProKazan.ru 01:20