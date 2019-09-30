Недвижимость

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Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке, сообщила пресс-служба кредитной организации. "Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%", — говорится в заявлении.
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Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

ТАСС03:33

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

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РБК05:52

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

РИА Новости03:19

Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке

Интерфакс03:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Банки.ру03:24
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